V živo: potop zvezdnikov, po Srbih praznih rok tudi Američani

Po zlatih kolajnah na OI 2008, SP 2010, OI 2012, SP 2014 in OI 2016 reprezentanca ZDA brez največjih zvezd ostaja brez odličja na SP na Kitajskem. Že ko je Francija na polovici tretje četrtfinalne tekme povedal z desetimi točkami prednosti (43:53), je zadišalo po presenečenju. Američani so nato sicer prestavili v višjo prestavo, do zadnjega dela ujeli priključek, povedli in nekdanje evropske prvake povabili v napeto končnico. Francozi se niso dali. Tri minute pred koncem so vodili z rezultatom 80:76. V vroči končnici so ohranili hladne glave in kot prvi po Grkih na SP 2006 na kolena spravili favorizirano Ameriko, ki je na Kitajsko resda pripotovala v okrnjeni zasedbi. Na koncu celo z lepo prednostjo (89:79).

Francijo zdaj čaka polfinalni obračun z Argentino. ZDA pa se bo s Srbijo pomerila v prvi tekmi za razvrstitev od petega do osmega mesta.

Zadnjega potnika med četverico pa bodo dobili v obračunu Avstralije in evropskega presenečenja – Češke. Tekma se bo začela ob 15.00. Ta dvoboj bo še posebej zanimal Špance.

Spomnimo, že v torek pa so se razblinile srbske sanje o kolajni. Čeprav je zvezdniška zasedba, ki jo vodi Aleksander Đorđević, napovedovala skok na svetovni prestol, se ji je drzni načrt zalomil proti Argentini. Pri Gavčih so so največ točk dosegli Luis Scola (20), Facundo Campazzo (18, dodal je kar 12 asistenc) in Patricio Garino, pri Srbih pa je bil Bogdan Bogdanović z 21 točkami najboljši strelec dvoboja. Nemanja Bjelica je dodal 18 točk (7 skokov), prvi zvezdnik orlov Nikola Jokić pa je prispeval 16 točk, 10 skokov in 5 asistenc, a je bilo to premalo za končni uspeh Srbov, ki so za tri točke metali le 28,6 odsotno. Argentinski ostrostrelci so bili natančnejši (44,4 odstotkov).

Luca Vildoza in najboljši strelec tekme Bogdan Bogdanović v enem izmed dvobojev na četrtfinalnem obračunu. Foto: Reuters

Dolgo so svoje navijače v negotovosti pustili tudi Španci. Trd poljski oreh so strli šele v zaključku. Junak preboja v polfinale je bil na koncu Ricky Rubio, ki je 19 točkam dodal še 9 asistenc, učinkovito pa so ga dopolnili še Rudy Fernandez (16 točk) ter brata Hernangomez. Poljski zvezdnik A. J. Slaughter in soigralci so morali priznati premoč.

SP 2019, četrtfinale