Se še kdo spominja srbskih besed "Američanom naj pomaga Bog"?

Srbske glave so spuščene. Ob zdesetkanih Američanih so na svetovnem prvenstvu na Kitajskem veljali za prve favorite. Španci so jim namenili opozorilo. Ker ni zaleglo, so jih Argentinci poslali v boj od 5. do 8. mesta.

Niso jokali za Argentino. Jokali pa so, ker so se videli na vrhu, pristali pa tri stopnice stran od njega. Jokali so za priložnostjo generacije. Po olimpijskih igrah 2016 in EuroBasketu 2017, s katerih se je vrnila s srebrnim odličjem, bo srbska košarkarska reprezentanca svetovno prvenstvo na Kitajskem končala pod odrom za zmagovalce. Sanje o srbski medalji so v zgodnjih popoldanskih urah po srednjeevropskem času v Donguanu razblinili zimzeleni veteran Luis Scola in njegovi argentinski soigralci (97:87), ki se niso ozirali ne na status ranjenega leva in ne na zvezdniško zasedbo evropskih in olimpijskih podprvakov. Vodili so večji del tekme in na koncu z večjo raznolikostjo ter predvsem srčnostjo s srbskih prsi odstranili priponko favoritov prvenstva.

Špansko opozorilo ni zaleglo

Da srbski orkester vendarle ni tako uigran in čvrst, kot se je sprva zdelo, so že v zadnji tekmi drugega skupinskega dela odkrili Španci. "Glave gor. Najmočnejši smo, ko smo enotni," je tedaj opozarjal selektor Aleksandar Đorđević, ki seveda ni bil vesel, da je njegova ekipa padla v zahtevnejši del poti do morebitnega finala, a je vendarle upal, da bo poraz primerno svarilo. Pa ni bil. Tudi proti Argentini sta Nikola Jokić in Bogdan Bogdanović pokazala nekaj iz svoje bogate košarkarske zakladnice, a je brez kohezivnega člena ostalo le pri lepi statistiki, medtem ko pa so navdihnjeni in vročekrvni južnoameriški košarkarji ohranili status neporaženih.

Argentina je preskočila Srbijo in zdaj čaka na polfinalnega tekmeca. Bo to reprezentanca ZDA? Foto: Getty Images

"Bog naj jim pomaga." Res?

Argentino, ki je na poti do polfinala premagala Nigerijo, Rusijo, Južno Korejo, Poljsko in Venezuelo ter si s tem že zagotovila nastop na olimpijskih igrah, zdaj čaka boljši iz para Francija–ZDA. Ob tem spomnimo, kaj je o slednjih pred prvenstvom dejal srbski selektor Đorđević. "Ne želim razmišljati o njih. Naj igrajo svojo košarko, mi pa bomo svojo. Če pa se slučajno srečamo, naj jim pomaga Bog," so bile selektorjeve besede, ki so odmevale tudi v Ameriki. Zdaj je jasno, da lahko do tega srečanja pride le v boju za mesta od petega do osmega.

Krivi so vsi

Da Srbija ni prava, je Đorđević, kot pravi zdaj, slutil že ob zmagah. Pogrešal ni le Miloša Teodosića in Dragana Milosavljevića, ki sta ostala v domovini. Pogrešal je predvsem ekipni duh. "To ni rezultat, na katerega smo upali. Potrebne bodo analize, predvsem pa je pomembno, da preostali dve tekmi odigramo tako, kot moramo. Navsezadnje si ob ugodnem razpletu še lahko zagotovimo olimpijske igre," je dejal in dodal: "Košarka se mora igrati na pravi način. Drugih poti ni. Bolj bi morali sodelovati. Vsi smo krivi za to. Jaz na prvem mestu."

Pritisk

Đorđević je sicer športno čestital tako Špancem kot Argentincem. Razloge za poraz je videl v večji ustvarjalnosti tekmeca, premoči na branilskih položajih ter slabem izkoriščanju lastnih prednosti. Toda krivce je našel tudi v ustvarjalcih ozračja, v katerem so Srbi čutili velik pritisk. "V naši državi se je čutila evforija. Bili smo favoriti. Vsi so pisali o nas. Napovedovali so nam naslov prvaka. Fantje so čutili ta pritisk," je nadaljeval srbski selektor in se vseeno zahvaljeval reprezentantom za prispevek, izpostavil pa je Vasilija Mičića, ki je ostal v ekipi kljub mamini smrti.

"To je košarka," pravi Miroslav Raduljica. Foto: Getty Images

Solze, jeza … katastrofa?

Nemanja Bjelica je jokal. "Vsi smo jokali," je dejal in blatil lastno igro. "Kaj naj vam rečem? Slabo smo igrali, oni dobro," pa je v mešani coni bolj brezbrižno pripovedoval Miroslav Raduljica ter se začudil vprašanju o tem, ali gre za tragedijo. "Tragedija? Kaj je tragedija? Bratje, to je igra. Košarka. Gremo domov," je odvrnil. In kaj ga čaka doma? Preverimo le nekaj naslovov v spletnih medijih. "Nokavt v Donguanu," piše B92. "Scola je igral še v mojih časih, danes pa je našim dal vetra. Naše centre naj bo sram," je izjavil nekdanji reprezentant Milan Gurović. "Orli šokirani," poroča Blic. "Razblinjene sanje o kolajni," poudarjajo v Večernih novostih.