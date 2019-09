Olimpijska vrata priprta za Slovence in Hrvate

Kot bi odbita žoga Jureta Zdovca v odločilni kvalifikacijski proti tedanji Skupnosti neodvisnih držav v boju za Barcelono 1992 še vedno lebdela v zraku, slovenska košarkarska reprezentanca še kar čaka na premierni nastop na olimpijskih igrah. Uspelo je hokejistom in rokometašem. Košarkarjem še nikoli. Novo priložnost bo imela reprezentanca, ki naj bi bila grajena okrog Luke Dončića, znova prihodnje leto. Fiba bi morala namreč prav Sloveniji podeliti posebno vabilo (wild card) za nastop v olimpijskih kvalifikacijah. Slovenija bo namreč tudi na prenovljeni lestvici Mednarodne košarkarske zveze uvrščena najvišje med reprezentancami, ki ne bodo imele olimpijske vozovnice ali mesta v dodatnih kvalifikacijah. Drugi evropski "wild card" si lahko obeta Hrvaška.

Kar pet evropskih reprezentanc ostaja v boju za naslov svetovnega prvaka na Kitajskem. Najboljši dve bosta na koncu SP 2019 nagrajeni tudi z neposredno uvrstitvijo na olimpijske igre 2020. Vse druge celine so medtem že "določile" svoje neposredne potnike v Tokio. Azijo bo ob gostiteljici Japonski zastopal še Iran, afriška predstavnica bo Nigerija, Oceanijo bo predstavljala Avstralijo, medtem ko pa bosta ameriški kvoti zapolnili Argentina in Združene države Amerike.

Pot do Tokia 2020

Na olimpijskih igrah 2020 bo nastopilo 12 košarkarskih reprezentanc. Osmerica bo znana po SP 2019 (ZDA, Argentina, Avstralija, Japonska, Nigerija, Iran in še dve evropski).



Zadnje štiri udeležence košarkarskega olimpijskega turnirja bodo dali štirje dodatni kvalifikacijski turnirji (23.–28. junij 2020). Na vsakem turnirju bo nastopalo po šest reprezentanc, na OI bodo potovale le zmagovalke.



In kako bo Fiba določila 24 kvalifikacijskih kandidatov? Večina bo znana že po SP, saj bo vabilo na dodatne kvalifikacije prejelo najboljših 16 reprezentanc, ki še ne bodo imele zagotovljenega mesta v Tokiu.



Iz Evrope bodo v kvalifikacijah zanesljivo zaigrale Litva, Italija, Grčija, Rusija, Nemčija, Turčija in slabša trojica izmed petih četrtfinalistov (Češka, Poljska, Srbija, Francija in Španija). To pomeni, da si izmed evropskih ekip na SP 2019 mesta v dodatnih olimpijskih kvalifikacijah ni izborila le Črna gora. V kvalifikacije bodo vabljene tudi Brazilija, Venezuela, Portoriko, Dominikanska republika, Nova Zelandija, Tunizija in Kanada.



Zadnjih osem ekip bo krovna zveza določila s posebnimi vabili. Evropi bosta namenjena dva "wild carda" (Slovenija in Hrvaška).