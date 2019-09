Tudi na Kitajskem ne gre brez bojnega plesa

Tekme novozelandske reprezentance na svetovnem prvenstvu na Kitajskem so znova nekaj posebnega zaradi rituala. Jasno, haka. Bojni plest, ki ga košarkarji izvajajo pred vsako tekmo. SP 2019 ni nobena izjema. Čeprav gre za tradicijo so gledalci navdušeni.

Zakaj haka?



Tradicionalni bojevniški ples novozelandskih staroselcev Maorov, imenovan haka, danes pred reprezentančnimi tekmami pravzaprav izvajajo domala vse novozelandske športne selekcije, a je bila prva med njimi prav ragbijska vrsta, znana tudi po prav tako zloveščem vzdevku All Blacks (popolnoma črni), ki pa se navezuje na tradicionalno barvo njihovih dresov. Prvič so jo na igrišču odplesali leta 1905.



Športniki izvajajo maorsko bojevniško hako, ki se imenuje peruperu. Zanjo so značilni sunkovite in agresivne geste, udarjanje z nogami ob tla, pa z rokami po telesu, obrazne grimase z izbuljenimi očmi in iztegovanje jezika, vse to ob spremljavi vzklikov, godrnjanja in groženj, s katerimi želijo izraziti pogum, jezo, tekmecem sporočajo: "Močni smo in nevarni. Bojte se nas!"

In v kolikšni meri so se bojnega plesa tokrat ustrašili tekmeci? Novozelandski košarkarji so prvi del prvenstva z eno zmago na treh tekmah zaključili na tretjem mestu v skupini F (premagali so Črno goro) in se tako preselili v boj za razvrstitev od 17. do 32. mesta. V skupini O so nato ugnali Japonsko, zdaj pa jih čaka še Turčija.