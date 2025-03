Nova Zelandija tretjič v zgodovini z vstopnico za svetovno prvenstvo

"All Whites" so se pridružili že kvalificirani Japonski in sogostiteljicam SP Združenim državam Amerike, Kanadi in Mehiki na zaključnem turnirju prihodnje leto po zaslugi treh golov v drugem polčasu.

Na Eden Parku je izkušeni branilec Michael Boxall v 61. minuti po podaji s kota dosegel svoj prvi gol za svojo državo. Pet minut kasneje je Kosta Barbarouses, ki je zamenjal Wooda, žogo poslal mimo prihajajočega vratarja Nove Kaledonije Rockyja Nyikeineja. Rezervist Eli Just je 10 minut pred koncem iz neposredne bližine poskrbel za piko na i.

Malo verjetni upi igralcev Nove Kaledonije za nastop na SP še niso končani, šli bodo v dodatne dvoboje s predstavniki drugih celin.

SP prihodnje leto je bilo razširjeno na 48 ekip, kar pomeni, da je bil prvič omogočen neposreden nastop za zmagovalko kvalifikacijskega tekmovanja v Oceaniji.

Nova Zelandija v prejšnjih kvalifikacijah izpadla na zadnji oviri po dodatnih dvobojih proti Mehiki, Kostariki in Peruju.

