Američani brez prask potrdili napredovanje

Argentini, Poljski, Španiji, Srbiji, Avstraliji in Franciji so se v četrtfinalu svetovnega košarkarskega prvenstva na Kitajskem pridružili še Češka in ZDA.

V drugem delu SP so bile reprezentance razdeljene v štiri skupine s po štirimi ekipami, pri čemer sta se v četrtfinale prebili po dve najboljši iz vsake skupine. Med najboljših osem napredujejo Argentina, Poljska, Srbija, Španija, Francija, Avstralija, ZDA in Češka. Slednja je sicer izgubila proti Grčiji, a bodo brez boja za kolajne vendarle ostali prvi zvezdnik Giannis Antetokounmpo in druščina.

V četrtfinalu se bodo tako udarili Španci in Poljaki, Srbi in Argentinci, Avstralci in Čehi ter Američani in Francozi.

Preostale reprezentance igrajo za mesta od 17. do 32.

Četrtfinalni pari: ZDA – Francija

Avstralija – Češka

Srbija – Argentina

Španija – Poljska

Na OI še ZDA, Argentina, Avstralija, Nigerija in Iran Peking, 9. septembra - Poleg Japoncev, gostiteljev olimpijskih iger prihodnje leto v Tokiu, so si doslej na svetovnem prvenstvu na Kitajskem olimpijske vozovnice glede na kriterije in kvote Mednarodne košarkarske zveze (Fibe) priborile še ZDA, Argentina, Avstralija, te tri ekipe so se uvrstile v četrtfinale, ter Nigerija in Iran. Razen Japonske so omenjene reprezentance najboljše predstavnice svojih celin oziroma geografskih skupin Fibe (Avstralija je prva v oceanijski), Nigerija je na prvenstvu 17., a prva v Afriki, Iran pa 23. in prvi v Aziji.

STA

