Poslastica še neporaženih Španije in Srbije

Drugi krog drugega dela svetovnega prvenstva v košarki na Kitajskem bo prinesel poslastico med Španijo in Srbijo za prvo mesto v skupini J. Obe reprezentanci sta se že uvrstili v četrtfinale, kjer bosta zanesljivo igrali tudi Argentina in Poljska, ki bosta obračunali za prvo mesto v skupini I. Skupini I in J se bosta križali v nadaljevanju prvenstva, saj bo prvouvrščena ekipa skupine I v četrtfinalu igrala z drugouvrščeno ekipo skupine J, in obratno.