Začenja se boj za četrtfinale: Španci proti Italiji, Srbi s Portorikom

Danes se bo s tekmami v skupinah I in J začel drugi del svetovnega prvenstva v košarki na Kitajskem. V skupini I bosta na sporedu obračuna med Argentino in Venezuelo ter Poljsko in Rusijo. V skupini J pa se bo odvil derbi med Italijo in Španijo, Srbe čaka srečanje s Portorikom.

V drugem delu so reprezentance razdeljene v štiri skupine s po štirimi ekipami, pri čemer se bosta v četrtfinale prebili po dve najboljši iz vsake skupine. Reprezentance so v drugi del prenesle točke iz prvega dela.

V skupini I so Argentina, Poljska, Venezuela in Rusija, v skupini J Srbija, Španija, Italija in Portoriko, v skupini K Brazilija, ZDA, Češka in Grčija, v skupini L pa Avstralija, Litva, Francija in Dominikanska republika.

Preostale reprezentance bodo igrale za mesta od 17. do 32.

Skupina I:

Skupina J:

