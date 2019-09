Kitajci po porazu brez napredovanja, Srbi v derbiju povozili Italijane

Na svetovnem prvenstvu v košarki so Srbi so v tekmi za prvo mesto z visoko prednostjo premagali naše zahodne sosede, gostitelji Kitajci so po porazu z Venezuelo ostali brez napredovanja.

V skupini A so imeli Poljaki mesto v drugem skupinskem delu SP zagotovljeno pred današnjo tekmo s Slonokoščeno obalo. Poljska ni ničesar prepuščala naključju, zmagala je še tretjič, tokrat z 80:63. V nadaljevanju prvenstva so se Poljakom pridružili Venezuelci, ki so premagali gostiteljico Kitajsko z 72:59.

V skupini B sta bila potnika med 16 najboljših ekip znana že po dveh krogih. Argentinci in Rusi so se danes udarili za prvo mesto v skupini, to je na koncu pripadlo Argentini, ki je zmagala z 69:61.

Tudi v skupini D je bilo odprto le še vprašanje o prvem mestu. Zanj sta se udarili Srbija in Italija, zmage so se na koncu veselili Srbi, ki so slavili z 92:77. Prvi igralec tekme je bil Bogdan Bogdanović, ki je tekmo končal z 31 točkami, štirimi skoki ter po petimi asistencami in ukradenimi žogami. Na drugi strani se je izkazal Danilo Gallinari, ki je dosegel 26 točk in osem skokov.

Iz skupine C so se naprej uvrstili Španci in Portoričani. Slednji so s 67:64 premagali Tunizijo, junak portoriške zmage je bil Gary Browne s trojko pet sekund pred koncem. Španija je bila boljša od Irana 73:65.

Preostale tekme prvega dela bodo v četrtek.

Na 18. svetovnem prvenstvu na Kitajskem prvič nastopa 32 reprezentanc, ki so se v prvem delu turnirja merile v osmih skupinah po štiri. Med najboljših 16 ekip sta se uvrstili po dve najboljši ekipi iz osmih skupin.

16 reprezentanc bo v drugem delu prvenstva razdeljenih v štiri skupine, po najboljši dve reprezentanci iz vseh štirih skupin pa se bodo uvrstile v četrtfinale.

