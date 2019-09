Poraz (ne)zvezdniške Amerike le še vprašanje časa?

Američani so "preživeli" Turčijo, a najvišje kitajske ovire so šele pred njimi.

Potem ko so Turki v torek na svetovnem prvenstvu na Kitajskem zapravili priložnost, da bi prvi po 13 letih na velikih tekmovanjih prišli do skalpa ZDA, se vendarle zdi, da je spodrsljaj olimpijskih in svetovnih prvakov le še vprašanje časa.

Košarkarji ZDA na SP 2019 ob Poljski, Argentini, Rusiji, Španiji, Srbiji, Italiji, Braziliji, Franciji, Dominikanski republiki, Litvi in Avstraliji po dveh krogih skupinskega dela ostajajo brez poraza. Toda … V torek so mu bili blizu. Zelo blizu. Brazilci so pod taktirko Hrvata Aleksandra Petrovića ugnali Grčijo, ki je ni mogel rešiti niti MVP rednega dela lige NBA Giannis Antetokounmpo. Turčija, ki sicer ne spada v najožji krog favoritov, pa je aktualnim olimpijskim in svetovnim prvakom pretila vse do zaključka podaljška in nazadnje izgubila "dobljeno" tekmo.

Že 13 let

Moštvo selektorja Gregga Popovicha je odneslo celo kožo in bo v četrtek v vlogi favorita tudi proti Japonski. Vseeno pa so Američani pokazali veliko ranljivost, precej večjo kot na zadnjih petih velikih tekmovanjih. Prvaki sicer s študentsko ekipo brez prask niso prestali niti kvalifikacij. Tudi v pripravah so jim jo zagodli Avstralci. Toda na velikih tekmovanjih, torej svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah, reprezentanca ZDA poraza ne pozna vse od 1. septembra 2006.

Gregg Popovich: največji zvezdnik ZDA, a le na klopi Foto: Getty Images

Takrat je precej bolj zvezdniško ekipo (Carmelo Anthony, LeBron James, Dwyane Wade …) v polfinalu SP na Japonskem premagala Grčija. Že dan po porazu so Američani zaigrali na tekmi za tretje mesto in si z zmago nad Argentino (96:81) priborili obliž za polfinalno rano. Prav s tisto tekmo se je začel pisati niz ameriške neporaženosti na uradnih tekmah. Mimogrede, pred tem so zvezdniki iz domovine košarke na olimpijskih igrah 2004 v Atenah osvojili bronasto kolajno, na domačem svetovnem prvenstvu 2002 pa pristali na zanje sramotnem šestem mestu.

Na velika tekmovanja so začeli pošiljati fizično močne in dovolj motivirane zasedbe, ki so jih vedno znali začiniti tudi s kakšnim zvezdniškim imenom. V nizu so osvojili ameriško prvenstvo 2007 v Las Vegasu, olimpijski turnir 2008 v Pekingu, svetovno prvenstvo 2010 v Turčiji, olimpijske igre 2012 v Londonu, svetovno prvenstvo 2014 v Španiji, olimpijske igre dve leti pozneje v Braziliji ter predlani še ameriško prvenstvo v Urugvaju in Argentini.

Na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih ima izbrana vrsta ZDA na svojem računu 45 zaporednih zmag. Lahko "preživijo" tudi kitajsko avanturo? Ob moči Srbije in drugih reprezentanc bi bil ponoven sprehod do vrha brez poraza presenečenje.