Američani so si po pravi drami oddahnili

Na svetovnem prvenstvu v košarki na Kitajskem so Američani po pravi drami in podaljšku s 93:92 strli odpor Turkov, ki so zapravili izjemno priložnost za zmago, s katero bi ZDA zadali prvi poraz na uradni tekmi po letu 2006. Američani so si z drugo zmago že zagotovili napredovanje. Črnogorci so po polomu z Grčijo izgubili še z Novo Zelandijo in ostali brez možnosti napredovanja med najboljših 16. Dominikanska republika je presenetila Nemčijo.

Na 18. svetovnem prvenstvu na Kitajskem prvič nastopa 32 reprezentanc, ki se v prvem delu turnirja merijo v osmih skupinah po štiri. Med najboljših 16 ekip se uvrstita po dve najboljši ekipi iz osmih skupin. 16 reprezentanc bo v drugem delu prvenstva razdeljenih v štiri skupine, po najboljši dve reprezentanci iz vseh štirih skupin pa se bosta uvrstili v četrtfinale.

Najrazburljivejša torkova tekma je bila tista med branilci naslova Američani in Turki, ki so bili povsem blizu senzaciji. In to že po rednem delu srečanja, a so košarkarji ZDA ob zvoku sirene prišli do treh prostih metov. Jayson Tatum je bil natančen pri dveh in izsilili so podaljšek (81:81).

V tem so Turki devet sekund pred koncem vodili za točko, imeli štiri proste mete, da bi okrepili vodstvo, a nobenega zadeli. Američani so na koncu izsilili osebno napako, Khris Middleton je zadel oba prosta meta in poskrbel, da so si s soigralci lahko oddahnili. Američani so na koncu slavili s 93:92. Zmago, ob kateri je bil s 15 točkami najbolj razpoložen Middleton, je zagrenila poškodba Tatuma, ki si je poškodoval gleženj. Pri Turkih je Ilyasova vknjižil dvojni dvojček (23 točk, 14 skokov).

Američani so na uradni tekmi zadnjič izgubili pred dolgimi 13 leti.

Brazilci so za točko strli Grke. Foto: Reuters

Brazilci prek Grkov do napredovanja

Napredovanje so si zagotovili tudi Brazilci, ki so do druge zmage prav tako prišli po pravi drami, za točko so ugnali Grke. Stoodstotni in z vstopnico za nadaljnje boje ostajajo Francozi. Galski petelini so po zmagi nad Nemci tokrat razbili Jordanijo. Iz te skupine se je med top 16 zavihtela tudi Dominikanska Republika, ki je s 70:68 premagala Nemčijo in ji preprečila napredovanje.

Do visoke zmage so v skupini H prišli Litovci in pred derbijem z Avstralijo za prvo mesto v skupini napredovali med top 16 ekip. Tudi Avstralci so si zagotovili napredovanje.

Svetovno prvenstvo, 4. dan:

Skupina E:

Skupina F:

Skupina G:

Skupina H: