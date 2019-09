V živo: Italijani so se poigrali z Angolo, Srbi ne bi smeli imeti težav s Filipinci

Tretji dan svetovnega prvenstva v košarki na Kitajskem so znova na delu reprezentance iz skupin A, B, C in D. Špance in Srbe, ki so v prvem krogu dosegli visoke zmage, tokrat znova čakata ne preveč zahtevni nalogi. Španci se bodo srečali s Portorikom, Srbija pa pravkar igra s Filipini. Druge zmage so se že veselili Italijani, ki so gladko premagali Angolo.