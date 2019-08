V živo: Srbi ponižali Angolo, Španci s Tunizijo

Začelo se je svetovno prvenstvo v košarki na Kitajskem. Na uvodni tekmi prvenstva so Srbi za skoraj 50 točk razbili Angolo, Špance danes čaka obračun s Tunizijo. Naslov svetovnih prvakov branijo Američani, ki so bili najboljšimi pred petimi leti v Španiji in bodo prvo tekmo odigrali jutri. Srebro bodo branili Srbi, bron pa Francozi. Slovenski reprezentanci se po treh zaporednih nastopih na svetovnih prvenstvih ni uspelo prebiti skozi kvalifikacije na SP. Slovenci bodo tako izpustili prvo svetovno prvenstvo po 17 letih.

Prvi strelec tekme je bil Bogdan Bogdanović s 24 točkami, po 14 sta jih za zmagovalce dodala Nikola Jokić in Nikola Milutinov. V ekipi Srbije je zaradi poškodbe kolena ni igral Nemanja Belica. Za Angolo je 15 točk zadel Carlos Morais, 10 jih je zbral Leonel Paulo.

Enajstkratni afriški prvaki iz Angole že osmič nastopajo na SP. Najvišje, na devetem mestu, so bili leta 2006 na Japonskem. Tedaj so si to uvrstitev delili tudi s skupno reprezentanco Srbije in Črne gore, ter Slovenijo. Slednja je imela tedaj dve zmagi in štiri poraze, Angola po tri zmage in poraze, v izločilnih bojih pa je izpadla proti Franciji. Slovenijo je ugnala Turčija.

Prvenstvo na Japonskem pred 13 leti je bilo tudi zadnje, na katerem naslova svetovnega prvaka niso dobili Američani, ki so v polfinalu klonili proti Grčiji. Ta ekipa je pozneje visoko, s 47:70, izgubila boj za zlato s Španijo.

Na 18. svetovnem prvenstvu na Kitajskem bo prvič nastopilo 32 reprezentanc, ki se bodo v prvem delu pomerile v osmih skupinah po štiri. Med najboljših 16 ekip se uvrstita po dve najboljši ekipi iz osmih skupin. 16 reprezentanc bo v drugem delu prvenstva razdeljenih v štiri skupine, po najboljši dve reprezentanci iz vseh štirih skupin pa se bodo uvrstile v četrtfinale.

Svetovno prvenstvo, 1. dan:

Skupina A:

Skupina B:

Skupina C:

Skupina D:

Preberite še: