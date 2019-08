Ameriški košarkarji poraženi prvič po 13 letih

Košarkarski reprezentanci Avstralije in ZDA, ki se pospešeno pripravljata na prihajajoče svetovno prvenstvo, sta v Melbournu odigrali še drugo pripravljalno tekmo. To so z 98:94 dobili Avstralci, ki so tako prvič v zgodovini premagali svetovne prvake Američane, s tem pa tudi prekinili njihov niz nepremaganosti, ki so ga držali 78 tekem.

Američani so nazadnje izgubili na SP 2006, ko so jih v polfinalu premagali Grki. Na koncu so osvojili bron in od takrat do zdaj niso poznali poraza na večjih mednarodnih turnirjih ter prijateljskih in pripravljalnih tekmah.

Patty Mills, košarkar San Antonio Spurs, je pri Avstraliji blestel s 30 točkami. Andrew Bogut je ob devetih skokih in štirih podajah dodal 16 točk, Joe Ingles pa 15.

Za ZDA je s klopi 22 točk dosegel Kemba Walker.

Ameriški selektor Gregg Popovich v reprezentanci pogreša zvezdnike, kot so LeBron James, James Harden, Anthony Davis in Kawhi Leonard, ki so se odrekli nastopu na SP. Vseeno pa ameriško izbrano vrsto sestavljajo mladi nadarjeni košarkarji, ki so na prvi pripravljalni tekmi proti Avstralcem v četrtek zmagali s 102:86, na drugi pa so jim morali zdaj priznati premoč.

Tekmo si je v živo ogledalo 52,079 gledalcev, kar je rekordno število obiskovalcev na košarkarski tekmi v Avstraliji.

Svetovno prvenstvo se bo na Kitajskem začelo 31. avgusta.

