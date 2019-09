Scenarij za Dončićevo vrnitev: Sloveniji se nasmiha "wild card"

Upanje na premierni slovenski košarkarski nastop na olimpijskih igrah kljub spodrsljaju v kvalifikacijah za letošnje svetovno prvenstvo še ni ugasnilo. Še več, po zapisanih kriterijih Mednarodne košarkarske zveze in koncu prvega dela SP 2019 na Kitajskem lahko slovenska reprezentanca odkrito računa na "wild card", ki bi odprl vrata v dodatne olimpijske kvalifikacije.

Srbi si obetajo neposredno uvrstitev na OI 2020. Foto: Vid Ponikvar

Spomnimo, iz Fibe so pred tedni sporočili, da bodo pri dodeljevanju posebnih vabil (na voljo jih bo osem, a od tega le dve za evropske države) upoštevali položaj na svetovni lestvici. Ta bo sicer osvežena po koncu prvenstva na Kitajskem, a je jasno, da bo Slovenija, ki je trenutno sedma med vsemi oziroma celo peta med evropskimi državami, obdržala visok položaj. Kar pa je ob tem še bolj pomembno, je spoznanje, da so se reprezentance, ki so na tej lestvici pred njo ali pa so ji blizu, uvrstile v drugi del svetovnega prvenstva. To pomeni, da imajo v najslabšem primeru že zagotovljeno mesto v olimpijskih kvalifikacijah, najboljši dve evropski reprezentanci pa bosta že na Kitajskem prejeli vozovnico za Tokio 2020.

Wild card: Slovenija in Hrvaška?

Med najboljših 16 reprezentanc svetovnega prvenstva so se izmed evropskih ekipe prebile Poljska, Rusija, Srbija, Italija, Španija, Grčija, Češka, Francija in Litva. Domov po le treh tekmah odhajajo Turki, Črnogorci in Nemci, ki pa so na lestvici Fiba daleč za Slovenijo. Zadnja naj bi tako dobila prvi evropski "wild card", drugi pa se obeta Hrvaški.

Dodajmo še to, da pri Košarkarski zvezi Sloveniji o kandidaturi za organizacijo enega od kvalifikacijskih turnirjev, ki se bodo junija prihodnje leto, tudi po neuspehu v boju za vlogo gostitelja skupinskega dela EuroBasketa 2021, trenutno ne razmišljajo. Ob tem pa ne skrivajo odločnosti, da sestavijo najmočnejšo mogočo reprezentanco, za katero bi lahko prav tedaj prvič po EuroBasketu 2017 zaigral tudi Luka Dončić.

Pot do Tokia 2020



Na olimpijskih igrah 2020 bo nastopilo 12 košarkarskih reprezentanc. Zagotovljeno mesto imajo trenutno le gostitelji Japonci (kot gostitelji) in Avstralci (kot predstavniki Oceanije), še šest reprezentanc pa si bo olimpijski vizum zagotovilo na SP 2019. Odločal bo vrstni red s celinskim sitom.



Zadnje štiri udeležence košarkarskega olimpijskega turnirja bodo dali štirje dodatni kvalifikacijski turnirji (23.–28. junij 2020). Na vsakem turnirju bo nastopalo po šest reprezentanc, na OI bodo potovale le zmagovalke.



In kako bo Fiba določila 24 kvalifikacijskih kandidatov? Večina bo znana že po SP, saj bo vabilo na dodatne kvalifikacije prejelo najboljših 16 reprezentanc, ki še ne bodo imele zagotovljenega mesta v Tokiu. Preostalih osem ekip bo krovna zveza določila s posebnimi vabili.