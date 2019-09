Znani potniki v TOP 16, Američani razbili Japonce

Zadnji dan prvega dela svetovnega prvenstva v košarki na Kitajskem je prinesel še zadnje potnike med najboljših 16 reprezentanc. Čehi so jo zagodli Turkom, ki so bili pred dnevi an pragu zmage nad ZDA, zdaj pa so ostali brez napredovanja. Grki pa so se rešili proti Novi Zelandiji. Zobe je pokazala reprezentanca ZDA in za konec skupinskega dela za 53 točk premagala Japonce.