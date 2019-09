Sporočilo iz Dallasa: Pričakujte drugačnega Dončića

S spremenjenim telesom in prehranjevalnimi navadami, dodatno mero samozavesti in predvsem prevetrenim spremljevalnim orkestrom Luka Dončić v Teksasu polaga temelje za svojo drugo sezono v ligi NBA, v kateri se želi prebiti v končnico, košarkarski analitiki pa ga v drugem poskusu vidijo tudi na tekmi vseh zvezd.

Ameriški medijski mreži CBS in ESPN sta v napovedih pred novo sezono severnoameriške poklicne lige NBA precej enotni. V očeh obeh je Luka Dončić osrednji kandidat za prvi nastop na tekmi vseh zvezd. Ne le zaradi dejstva, da je že letos glasno potrkal na zvezdniška vrata "All-star", saj je v svetovnem glasovanju prejel kar 4,2 milijona glasov (več sta jih zbrala le LeBron James in Giannis Antetokounmpo), njegove delnice pa so nato nekoliko oklestili glasovi novinarjev in igralcev, temveč zaradi pričakovanega koraka naprej. Tekma All-star bo sicer 16. februarja v Chicagu. Takrat pa bo bolj jasna tudi slika o moči Dallas Mavericks, kjer, kot vse kaže, klubsko prihodnost gradijo prav okrog 20-letnega Ljubljančana.

Prvi mož Dallas Mavericks. Foto: Getty Images

Nova sezona, novi izzivi

Odlična krstna sezona s povprečjem 21,2 točke, 7,8 skoka in 6 asistenc, ki se zrcali tudi v kipcu za novinca leta, je zdaj že zgodovina. Dončića čakajo novi izzivi, potrditev in nadgradnja. "To poletje je za Dončića ključno. Bil je novinec leta, zato se bodo vsi še toliko bolj dokazovali, ko bodo stali na nasprotni strani. Pričakujem, da bo igral še več in nosil težje breme. Da pa bi mu to uspelo, mora priti v življenjsko formo. Delati mora. Na ekipnih pripravah se bomo uigravali. Tam se ne gradi telesne pripravljenosti. Glavno delo mora opraviti sam," mu je kot svojevrstno poletno popotnico sporočil trener Dallasa Rick Carlisle, ki je bil tudi v Ljubljani. Če lahko verjamemo prvim namigom, mu je prisluhnil.

Novinec sezone 2018/19. Foto: Reuters Lažji, hitrejši

Po prvih informacijah, ki še pred uradnim začetkom Dallasovih priprav prihajajo iz Teksasa, je dal slovenski reprezentant že z videzom vedeti, da se poleti ni predal brezdelju. Objave na družbenih omrežjih z obmorskega oddiha so ena zgodba, druga pa priča o spremenjenem telesu. Izgubil naj bi skoraj deset kilogramov, ob tem pa je prilagodil prehranjevalne navade. Vse z namenom, da bi bil v drugi sezoni, ko ne bo več nepopisan list, še boljši. Predvsem napadalno vitalnejši in še hitrejši, obenem pa obrambno odziven. "Verjamem, da sem hitrejši. Tudi obramba bo zanesljivo boljša," navijačem obljublja Dallasova številka 77 in dodaja: "V vseh pogledih lahko napredujem. Boljši meti, boljše podaje, več skokov."

Tandem Dončić-Porzingis

Dončić je sicer prvi slovenski košarkar v ligi NBA, ki po končani sezoni in vrnitvi v domovino slovenskim medijem osebno ni bil na voljo. Zdaj je svoje vtise strnil v pogovoru za uradno klubsko spletno stran. "Komaj čakam, da se znova srečam z vsemi soigralci. Veselim se novih iger v dresu Dallasa," je dejal nesporni novinec leta, ki se veseli, da bo njegov soigralec Seth Curry, predvsem pa si veliko obeta od tandema s Kristapsom Porzingisom. "Vem, da je dobro pripravljen. Skupaj bova zelo nevarna. Sva mlada in željna igre. Ob tem imava veliko soigralcev, ki nama bodo v pomoč. Zanesljivo pa bo z nasveti pomagal tudi Dirk Nowitzki," pravi LD77, ki se je lani le stežka sprijaznil z nizom porazov, a je kmalu uvidel, da klub postavlja nove temelje za boljšo prihodnost.

Cilj? Končnica. Foto: Getty Images

Divji, divji zahod, a cilj ostaja končnica

Dončić je svojo zadnjo tekmo odigral pred skoraj petimi meseci, natančneje 9. aprila. Že krepko pred tem je bilo jasno, da se Dallasu ne bo uspelo uvrstiti v končnico. Z le 33 zmagami na 82 tekmah so Teksašani zasedli predzadnje mesto zahodne konference in bili od dodatnih tekem oddaljeni kar 15 zmag. V dodatno zaostreni zahodni konferenci bo preboj med konferenčno osmerico tudi v sezoni 2019/20 trd oreh. Luka upa, da ne pretrd. "Težko bo. Zahod je znova močnejši od Vzhoda. Tukaj je zagotovo težje. Toda opraviti moramo svoje delo in se prebiti v končnico," je odločen eden od treh Slovencev v ligi, ki se je sicer znebil priponke novinca, a ostaja najmlajši v moštvu.

Še 50 dni do prve tekme

In kako v končnico v konkurenci LA Lakers, Denverja, GS Warriors, Potrlanda, San Antonia, LA Clippers …? "Premagati je treba vsakogar, ki ga lahko. Vsaka tekma je težka. Če dobiš eno tekmo, zmagaj še na naslednji, od tekme do tekme," odgovarja eden od največjih zvezdnikov evropske košarke, ki bo s soigralci na tekmi proti Washingtonu sezono uradno odprl čez natančno 50 dni. Že pred tem pa Dončića in druščino čaka pet pripravljalnih tekem. V predsezoni bodo med 9. in 18. oktobrom tekmeci Detroit, Milwaukee, LA Clippers in dvakrat Oklahoma City.