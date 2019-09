Prvi zvezdnik praznih rok, na udaru pa znova sodniki

Ima še kdo kakšno vprašanje? "Vprašanje? Vprašajte Fibo," je pred dnevi na novinarski konferenci po porazu proti Franciji izbruhnil litovski selektor Dainius Adomaitis in se znesel nad sodniki ter krovno organizacijo. "Šalijo se. Šalijo! To ni košarka. To ni sistem. Zakaj imajo videonadzor, pa ga ne uporabljajo. To je nespoštljivo do košarke. Igralci več mesecev garajo in se posvečajo reprezentanci za nič evrov. Zaslužijo si spoštovanje," se kar ni želel pomiriti Adomaitis, ki je tako vnovič osvetlil dejstvo, da na tekmah pod okriljem Fibe ne sodijo najbolj kakovostni sodniki.

Foto: Getty Images

Kazen za sodnike



Litovce je med drugim zmotila odločitev v zadnji četrtini, ko je francoski reprezentant neustrezno posredoval ob tekmečevem prostem metu. Fiba je celo priznala napako in sprejela sklep, po katerem sodniki s te tekme na SP 2019 ne bodo več sodili.

Prvi zvezdnik se ne bo boril za odličja

O sodnikih je bilo kar nekaj govora tudi po zmagi Grčije nad Češko, ki pa ni spremenila dejstva, da bo med osmerico napredovala druga. Grki niso skrivali razočaranja, saj so na Kitajsko pripotovali z visokimi pričakovanji, ki so temeljila na poimensko kakovostni ekipi. Njen prvi zvezdnik je Giannis Antetokounmpo, sicer MVP rednega dela lige NBA. "Prišel je, da bi nam pomagal, pa ni bil deležen primernega spoštovanja," se je ostrih obrambnih manevrov nad zvezdnikom, ki pogosto niso bili kaznovani, dotaknil grški selektor Thanasis Skourtopoulos.

Španci so proti Srbom pokazali zobe in si olajšali pot do morebitnega finala. Foto: Getty Images

Tudi Jokić se ni mogel zadržati

Zaradi sodnikov je v zadnji tekmi drugega skupinskega dela živce izgubil tudi drugi veliki zvezdnik tega prvenstva Nikola Jokić. Srbski reprezentant, ki je bil izključen, je s soigralci priznal premoč Špancem, kar posledično pomeni, da ga v četrtfinalu zdaj čaka Argentina, v morebitnem polfinalu pa ZDA. A selektor Aleksandar Đorđević je po tekmi vendarle več besed namenil napakam svojega kadra in španski kakovosti. Predvsem pa je poudaril: "Ostajamo v igri. Treba pa bo igrati bolj ekipno."

Še osmerica …

S Srbi na Kitajskem ostaja tudi Vasilije Micić, ki je kmalu po porazu izvedel še za mamino smrt. Reprezentanca mu stoji ob strani, misli pa so že pri četrtfinalu. "Treba je spustiti žogo, se umiriti in odigrati našo igro. Srbija je močna le takrat, ko je enotna. Fantom pravim, naj ne zaupajo le sebi, temveč tudi soigralcem. Imamo svoje prednosti, ki pa jih moramo izkoristiti. Vsi moramo prevzeti odgovornost. Igrati moramo svojo košarko," pred torkovo četrtfinalno tekmo z Argentino razmišlja selektor Srbije, ki vseeno ostaja med favoriti. Poleg omenjenih dveh reprezentanc pa se za vrh še naprej potegujejo ZDA, Španija, Francija, Avstralija in nekoliko nepričakovano še Poljska ter Češka.