Iz kitajskega avtomobila med vožnjo odpadle baterije #video

Cao Cao je še ena izmed manj znanih kitajskih avtomobilskih znamk, ki pa izhaja iz okrilja družbe Geely. Model cao cao 60 stavi na tehnologijo menjave baterij in ne toliko njihovo polnjenje.

Očitno pa ima ta sistem lahko nekaj varnostnih izzivov. Kot kaže zgornji video posnetek iz mesta Čengduja, je iz avtomobila cao cao 60 med vožnjo odpadel komplet baterij.

Koncept menjave baterij so do zdaj predstavljali predvsem Kitajci, med njimi še posebej znamka Nio - ta ima na Kitajskem že okrog 1.500 postaj za menjavo baterij. Cao cao je sicer znamka za nudenje storitev prevozov, zaradi česar so poskušali z menjavo baterij tudi skrajšati postanke avtomobila za polnjenje.