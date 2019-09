Poraz po 58 zmagah: Prosim, bodite spoštljivi

Medtem ko je ameriški selektor Gregg Popovich na svetovnem košarkarskem prvenstvu po četrtfinalnem porazu proti Franciji poudarjal, da so vprašanja o manjkajočih zvezdnikih nespoštljiva, in tekmecu čestital za zasluženo zmago, pa se je Vincent Collet s soigralci prepričeval, da bo ameriški skalp pravo vrednost dobil šele ob preboju v veliki finale.

V začetku meseca je minilo polnih 13 let od zadnjega poraza ameriške članske reprezentance na velikih tekmovanjih. Na svetovnem prvenstvu je tedaj zelo zvezdniško ekipo ZDA ugnala Grčija. Odtlej so Američani nanizali kar 58 uradnih zaporednih zmag na velikih tekmovanjih ter osvojili tri zlate olimpijske kolajne in dva naslova svetovnega prvaka. Da bi se lahko niz končal letos, je bilo mogoče slutiti že po pravem plazu zvezdniških odpovedi, ko je torej postalo jasno, da v zasedbi selektorja Gregga Popovicha ne bo zvezd, kakršne so James Harden, LeBron James, Speh Curry, Kevin Durant …

Že v skupinskem delu so ameriško kri zavohali Turki. Na previsoko oviro pa so olimpijski in zdaj poslavljajoči se svetovni prvaki naleteli v četrtfinalu, ko je Francija pokazala, kako igrati v odločilnih tekmah. A če so leta 2006 na Japonskem Američani prišli vsaj do bronaste tolažilne nagrade, pa se bodo tokrat iz Kitajskem prvič po letu 2002 z velikih tekmovanj vrnili brez kolajne. V uteho jim ostaja vsaj olimpijski vizum, za katerega je že danes jasno, da ga bodo unovčili z močno okrepljeno zasedbo.

Gregg Popovich: Nasvidenje v Tokiu 2020? Foto: Getty Images

Stop "nespoštljivim vprašanjem"

"Vsak poraz boli. V tej tekmovalni fazi še toliko bolj," je po tekmi ugotavljal 70-letni ameriški selektor Popovich in nadaljeval: "To tekmovanje je bilo za nas zelo pomembno. Želeli smo zmagati. Tako kot na vseh tekmah na tem turnirju. A smo odrasli ljudje, tako da se moramo soočiti s takšnimi trenutki. Vsi imamo svoje družine, svoj način življenja. In življenje gre naprej."

Izkušeni trener, ki že skoraj četrt stoletja vodi SA Spurs, s katerimi je bil tudi petkrat prvak lige NBA, po porazu ni iskal izgovorov. Še več, celo ponujeni izgovori na račun opustošenega igralskega kadra so mu šli pošteno v nos. "Stalno poslušam vprašanja o tem, kdo manjka. To je nespoštljivo. Tudi do Francije in drugih tekmecev. Oni so nas pošteno premagali," je tekmecem roko stisnil Popovich.

Prišli so po zlate kolajne

Medtem ko Američane zdaj čakata še dve tekmi v boju za razvrstitev od petega do osmega mesta, pri čemer bo prvi nasprotnik Srbija, pa se Francozi selijo v polfinale. Tam jih čaka Argentina. A še pred tem so selektor Vincent Collet in soigralci, ki dokazujejo, da z umikom Tonyja Parkerja še zdaleč niso izgubili drznosti in kakovosti, uživali v trenutku. Amerike v košarki pač ne premagaš vsak dan. Ne glede na njeno postavo.

Vincent Collet sari pred Argentino. Foto: Getty Images

"Prišli smo po naslov prvaka. Vedeli smo, da nam ne bo lahko. Vedeli smo tudi, da so nas številni že odpisali," je bil zadovoljen eden od zvezdnikov francoske zasedbe Rudy Gobert. Tokrat je dosegel 21 točk in zbral kar 16 skokov. Pri polnjenju ameriškega koša sta mu bila v največjo oporo še Evan Fournier (22) in Nando de Colo (18). Skupaj so razvrednotili učinkovit strelski dan, pod katerega se je z 29 točkami podpisal Donovan Mitchell. Predvsem pa so Američanom vzeli mero s spreminjanjem obrambnih oblik.

Odlično, toda …

Francozi, v precejšnji meri z zajetno NBA-kilometrino, so imeli dovolj fizične čvrstosti in hitrosti za kosanje z Američani. Pokazali so tudi večjo napadalno raznolikost in strelsko natančnost. Vodilni košarkarji, sicer sami vrhunski igralci iz največjih klubov, so sprejeli skupni ekipni imenovalec. Tudi pri kaznovanju tekmečevih napak so bili veliko bolj dosledni in učinkoviti. Do izraza sta prišla večja uigranost in bolj izrazit igralski sistem. Prav to pa je tisto, kar so v ameriškem taboru številni pogrešali.

Toda … "Vse lepo in prav, a če izgubimo naslednjo tekmo, se lahko v Pariz vrnemo kot bedaki. To se nam je že zgodilo v preteklosti," pred pretirano sproščenostjo zdaj svari Evan Fournier. Prikimal mu je tudi selektor. "Logično je, da smo veseli, a že v slačilnici smo se pogovarjali o naslednjih tekmecih," je dejal Collet in se spomnil, kako so na zadnjem svetovnem prvenstvu v četrtfinalu ugnali Španijo, nato pa v polfinalu klonili proti Španiji. Na Kitajskem se proti Argentini ta zgodba ne sme ponoviti, so prepričani Francozi, ki še nikoli niso zaigrali v finalu svetovnega prvenstva.