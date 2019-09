Kdo nas je prikrajšal za mojstrovine Dončića in Dragića?

''Naj imajo Luno,'' je ob spominu na ljubljansko svetovno prvenstvo leta 1970 tik pred začetkom letošnjega osrednjega reprezentančnega tekmovanja na Kitajskem zapisal upokojeni trener Božidar Maljković in izrazil upanje, da bo do zlata prišla prav srbska reprezentanca. Slednja je resda premagala ZDA, a zgolj v tekmi za razvrstitev od petega do osmega mesta. Za zlato odličje pa se bosta v nedeljo pomerili izbrani vrsti Argentine in Španije.

''Vrstni red na Kitajskem je nadvse pravičen. Moštva so na položajih, ki jim res pripadajo,'' je zdaj prepričan 67-letni nekdanji selektor Slovenije, ki se je pred zaključnim dejanjem SP 2019 oglasil z novo kolumno.

Foto: Sportida

Foto: Reuters

Ljudje, ki pozorno spremljajo košarko, najbrž pogosto pomislijo, večkrat pa tudi povedo, da je od vseh mednarodnih športnih organizacij prav košarkarska FIBA prepričljivo najslabša. Mi, ki živimo od košarke, tako sicer ne mislimo. Mi na podlagi bogatih izkušenj na žalost to tudi vemo!Pozorno sem spremljal vse tekme iztekajočega se svetovnega prvenstva.Povsod, kjer je FIBA vtaknila svoje prste, je bilo grozno. Začnimo pri sojenju. Bilo je škandalozno. Ne gre sicer za kakršnekoli slabe namene sodnikov, ki so minula dva tedna delili pravico na Kitajskem. Preprosto pa drži, da gre za slabe sodnike. Ne dvomim sicer o njihovi etiki, vsekakor pa si jemljem pravico, da kot nekdo, ki od leta 1971 živi od košarke in za košarko, jasno in glasno povem, da so sodniki slabi. Enostavno ne poznajo košarke dovolj dobro! Sojenje je bilo pred leti, ko sta bila na igrišču dva sodnika brez tehnologije VAR, prepričljivo boljše.Naj nadaljujem: tekmovalni sistem, od famoznih mednarodnih terminov FIBA pa do urnika svetovnega prvenstva, je enostavno kretenski. Res bi rad vedel, kateri možganski trust se je podpisal pod ta koledar. Sodeč po škodi, ki jo povzročajo ljudje iz FIBA svojemu športu, le-tega enostavno sovražijo.Kako je mogoče, da ti ubijalci košarke ne uvidijo, da raven njihovih tekmovanj tone vse niže in niže? Je sploh mogoče, da nihče ne vpraša stroke za nasvet? Kako lahko taki nesposobneži odločajo o usodi našega športa? So njihova dejanja sploh legalna in legitimna? Košarkarji in trenerji jih gotovo ne odobravajo! Te pravice jim je treba omejiti, dokler ne bo prepozno. Košarka, vsaj tista bazična evropska, se mora vrniti tja, kjer je dolgo bila.Kateri genij si je izmislil, da Slovenija kot evropski prvak na SP na Kitajskem ni igrala? Kdo nas je prikrajšal za mojstrovine Dončića in Dragića? Po katerih načelih in ključih na najpomembnejše športno tekmovanje, torej na olimpijske igre 2020 v Tokio, ne bodo potovali najboljši? Kako to, da je ameriška reprezentanca, ki je poleg sramotne igre na koncu na lestvici pristala celo za Srbijo, neposredno uvrščena v Tokio, Srbija pač ne? Skozi FIBA mora res zapihati vihar, organizacija potrebuje povsem novo energijo, ki jo lahko dajo le novi ljudje.»FIBA je naredila napako, ko je svetovno prvenstvo prestavila na neparna leta. Posledično bi morali najboljši igralci iz lige NBA odigrati celotno sezono, zatem svetovno prvenstvo, pa znova celotno sezono, potem pa še olimpijski turnir. Vse eno za drugim. Menim, da je prav to razlog za številne odpovedi najboljših,« je izjavil 76-letni David Stern, nekdanji komisar lige NBA. Ne bi bilo slabo, če bi geniji iz FIBA to Sternovo izjavo vzeli resno. Da se denimo vprašajo, ali niso morda v svojim pisarnah res preveč izolirani od sveta tiste prave košarke, ki se igra povsod okoli njih. Ob podobni situaciji zimskega spanca FIBA je nastala Evroliga, ki je tem genijem pred nosom odpeljala najboljšo evropsko klubsko košarko.V Tokio morajo prihodnje leto odpotovati najboljši! Drugače bo košarka znova izgubila delček svoje kakovosti.Mojo Srbijo je tokrat na žalost spremljala cela gora tragičnih situacij. Resna poškodba kapetana Teodosića. Cista v kolenu Bjelice. Vsekakor pa se je v najbolj nehvaležnem položaju znašel Vasilije Micić, ki mu je sredi prvenstva umrla mati. Preprosto fantje niso zmogli več. Višja sila, pravzaprav.Zdaj pa še nekaj lepega za konec. Mislim, da je vrstni red na Kitajskem nadvse pravičen. Moštva so na položajih, ki jim res pripadajo. Iskreno čestitam finalistoma Španiji in Argentini. Še posebej mojemu nekdanjemu igralcu Luisu Scolaju, ki preživlja drugo košarkarsko mladost. Francozi in Avstralci se bodo zasluženo udarili za tretje mesto.Ne morem pa se izogniti še enemu zanimivemu dejstvu. Pivovarna Laško je sponzor košarkarskih zvez Slovenije, Hrvaške, Srbije in BiH. Izbrali so pravi šport in na simboličen način povezali košarkarsko regije. Lepo je, ko tudi blagovne znamke pokažejo karakter, ki ga sicer izžareva košarka.Upam, da si bosta pravico nastopa v Tokiu čez leto dni priborili vsaj dve reprezentanci iz te družine Pivovarne Laško. No, ne zgolj pravico nastopa, tudi odmeven rezultat!Božidar Maljković