Zupan in soigralci prvič izgubili in ostali brez četrtfinala

Slovenska košarkarska reprezentanca gluhih je na zadnji tekmi predtekmovanja na svetovnem prvenstvu v Heraklionu na Kreti izgubila proti ZDA z 69:96. Visok poraz pa je bil usoden za Slovenijo, saj je ostala brez napredovanja v četrtfinale in bo igrala za uvrstitev med 9. in 16. mestom.

Po zmagi ZDA proti Sloveniji je namreč prišlo do kroga treh ekip z enakim točkovnim izkupičkom. ZDA, Izrael in Slovenija so zbrali po dve zmagi in poraz ter po štiri točke, a imajo Američani najboljšo razliko v koših v medsebojnem krogu teh treh ekip.

Američani so Slovenijo premagali za 27 točk, proti Izraelu izgubili za eno za skupno razliko +26. Izrael je za točko ugnal ZDA, a za 13 izgubil proti Sloveniji za končno razliko -12. Slovenija pa je za 13 točk porazila Izrael, a za 27 izgubila proti ZDA, ob tem pa je bila končna razlika -14. ZDA in Izrael sta tako napredovala v četrtfinale, Slovenija pa bo igrala za razvrstitev od 9. do 16. mesta.

Američani so tokrat prevladovali na dvoboju od začetka do konca. Slovenija je zadnjič vodila z 8:7, potem so tekmeci naredili serijo 14:0 in ušli na 21:8, prednosti pa niso več spustili iz rok. Svetovni prvaki iz leta 2019, takrat je bilo zadnje svetovno prvenstvo, so bili prevelik zalogaj za izbrance selektorja Jake Hladnika. Američani so Slovenijo krepko premagali pri skokih (48-28) in zbrali 33 podaj, Slovenija le 14. Strelsko sta bila sicer najbolj učinkovita Saša Lukić z 28 točkami in Miha Zupan s 17.

Izločilni boji bodo na sporedu od 19. do 24. junija, tekme ekip od 9. do 16. mesta pa 20. in 22. junija.

Slovenija se je na tem SP vrnila na sceno po daljšem premoru, doslej zadnjič je na SP igrala leta 2017 in zasedla šesto mesto. Slovenci so bili na SP najvišje leta 2002, ko so v Grčiji osvojili srebro. Gluhi košarkarji so bili med drugim dvakrat srebrni na olimpijadi gluhih, dvakrat (2004 in 2010) pa so bili tudi evropski prvaki.