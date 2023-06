Gluhi slovenski košarkarji so SP končali na devetem mestu

Slovenija je po dveh zmagah nad Hongkongom in Izraelom v predtekmovanju na tretji tekmi visoko izgubila z ZDA in zaradi slabše razlike v koših ostala brez napredovanja v četrtfinale.

Zato je končno uvrstitev iskala v razigravanju, kjer pa je dvema zmagama, premagala je še Libanon s 124:29, prišla do devetega mesta, kar pa je manj od pričakovanj. Proti Avstraliji so se sicer najbolj izkazali Jaka Markovič je k zmagi dodal 21 točk, Miha Zupan 20, Saša Lukič 18.

V slovenski ekipi so bili na SP Lukić, Zupan, Miha Jakofčič, Jan Orešnik, Markovič, Peter Ranković, Damjan Šebjan, Domen Starc, Matic Makuc, Klemen Javornik, Aleksandar Perić in Albert Bijol, prvič pa jo je vodil novi selektor Jaka Hladnik.

Slovenija se je na tem SP vrnila na mednarodno sceno po daljšem premoru, zadnjič je na SP igrala leta 2017 in zasedla šesto mesto.

Slovenci so bili na SP najvišje leta 2002, ko so v Grčiji osvojili srebro. Gluhi košarkarji so bili med drugim dvakrat srebrni na olimpijadi gluhih, dvakrat (2004 in 2010) pa so bili tudi evropski prvaki.

Prihodnje leto bo evropsko prvenstvo v Španiji.