Po večletnem tekmovalnem premoru se vračajo: Slovenci optimistično na Kreto

Slovenska ekipa se bo na SP podala z novim strokovnim vodstvom, saj je nedavno mesto selektorja prevzel Jaka Hladnik. SP bo med 13. in 24. junijem v Heraklionu na Kreti. Žreb predtekmovalnih skupin je Sloveniji v boju za napredovanje namenil Izrael, ZDA in Hongkong v skupini B. Iz vsake od štirih predtekmovalnih skupin bosta v četrtfinale napredovali po dve najboljši ekipi.

Ekipa se je danes predstavila na novinarski konferenci Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Kot je pojasnil strokovni sodelavec zveze Anton Petrič, ima košarka gluhih v Sloveniji dolgo tradicijo, začetki segajo v leto 1949, tekmovalno pa so slovenski igralci na mednarodni sceni dejavni od leta 1957. Med drugim so bili dvakrat srebrni na olimpijskih igrah gluhih, dvakrat (2004 in 2010) so bili evropski prvaki, na SP pa imajo po eno srebrno in bronasto medaljo.

Zadnji veliki uspeh je lanska zmaga na SP v košarki 3x3. V klasični košarki pa Slovenija zaradi različnih dejavnikov, predvsem kadrovskih težav, ni nastopala od leta 2017. A so se na zvezi odločili za vrnitev, pomembno vlogo pri tem je imel najvidnejši član ekipe Miha Zupan.

"Vesel sem, da smo se po petih letih vrnili. Smo mešanica izkušenih in mladih igralcev. Vesel sem, da smo košarko vrnili na sceno in da bomo lahko odšli na SP." Foto: Bor Slana/STA

"Naredili bomo vse, da se predstavimo v dobri luči"

"Vesel sem, da smo se po petih letih vrnili. Smo mešanica izkušenih in mladih igralcev. Vesel sem, da smo košarko vrnili na sceno in da bomo lahko odšli na SP. Zahvala pa gre tudi soigralcem, ki so devet mesecev pridno hodili na treninge. Naredili bomo vse, da se predstavimo v dobri luči," je dejal Zupan in obenem pozval mlade gluhe športnike, naj se pridružijo košarkarski ekipi.

"S košarko tri na tri smo ostali pri življenju, nikoli pa nismo pozabili igrati košarke pet na pet. Pohvalil bi vseh 12 igralcev, ki so imeli željo in srce, da igrajo za reprezentanco," je o vrnitvi na sceno še dejal Zupan.

Zahtevna naloga, ki se je vsi lotevajo zelo resno

Zupan je imel tudi odločilno vlogo pri novem selektorju. Kot je na novinarski konferenci napol v šali pojasnil Hladnik - prijatelju, s katerim sta sodelovala že pri Slovanu, ni mogel reči ne. "Poglejte, koliko večji je od mene ..." je dejal Hladnik, potem pa poudaril, da je projekt SP zahtevna naloga, ki pa se je vsi lotevajo zelo resno.

Foto: Bor Slana/STA

"Hvaležen sem, da sem postal del te ekipe. Veselim se takšne priložnosti, upam, da bomo dosegli tudi lep uspeh. Igralci so na treningih zelo zavzeti, prihajajo pred začetkom, ostajajo še po treningih. Ne poznamo natančno vseh tekmecev, nismo videli posnetkov, a se bomo prilagajali, imamo širok nabor taktik," o SP pravi selektor Hladnik.

"Prepričan sem, da smo dobro pripravljeni"

"Pripravljamo se že devet mesecev in prepričan sem, da smo dobro pripravljeni. Ko se nam je pridružil trener, smo dobili dodatno vrednost. Srčno se bomo borili in predstavili Slovenijo v najlepši luči," je napovedal še eden od izkušenih članov ekipe Saša Lukić.

Petrič je še dodal, da so projekt finančno težko izpeljali, kot partner je sodelovala tudi krovna Zveza za šport invalidov - Slovenski paralimpijski komite. A letošnje SP je šele prva stopnica pri vračanju Slovenije na velika tekmovanja v košarki gluhih. Največji cilj so olimpijske igre gluhih leta 2025, še prej pa evropsko prvenstvo naslednje leto, ki bo tudi kvalifikacijsko sito za največji športni dogodek za gluhe.

Slovenija je doslej zadnjič na SP igrala leta 2017 in zasedla šesto mesto. Zadnje prvenstvo je bilo leta 2019, svetovni prvaki so bili Američani. Slovenci so bili na SP najvišje leta 2002, ko so v Grčiji osvojili srebro.