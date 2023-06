Gluhi košarkarji do druge zmage na SP

Slovenski gluhi košarkarji so na svetovnem prvenstvu na Kreti prišli do druge zmage. Varovanci slovenskega selektorja Jake Hladnika so premagali Izraelce z 80:67, pred tem so ugnali tekmece iz Hongkonga s 109:36.

Slovenija bo imela v petek prost dan, v soboto pa bo predtekmovalne boje v skupinskem delu sklenila s tekmo proti ZDA.

Slovenija je prepričljivo začela drugo tekmo na svetovnem prvenstvu in povedla s 15:0. Prvo četrtino je dobila z visoko prednostjo 23 točk (27:4), na polčasu pa vodila +20 (39:19). V tretji četrtini so se Izraelci približali na 12 točk (57:45), temu pa je sledila slovenska serija 9:0 in mirna končnica.

V slovenski vrsti sta blestela Saša Lukič in Miha Zupan. Prvi je 19 točkam dodal 11 skokov in 12 podaj, drugi pa je zmago prispeval 14 točk, 21 skokov in osem podaj. Po 15 točk sta dosegla Miha Jakofčič in Jaka Markovič.