Domžalčani ob jubileju stavijo na mlade sile

KK Helios Domžale je na rednem občnem zboru in novinarski konferenci predstavil načrte za prihodnost in podaljšanje sodelovanja z generalnim sponzorjem, kar je lepa popotnica za sezono, ko klub praznuje 70-letnico svojega obstoja.

V športni dvorani Domžale je v torek potekal redni občni zbor KK Helios Domžale, ki je potrdil poslovno poročilo za leto 2018 in se seznanil z dosežki kluba v pretekli sezoni. Bolj kot na samem občnem zboru je bil poudarek na prihodnosti kluba.

Košarka ima v Domžalah tradicijo in prav v letu 2019 praznuje 70-letnico svojega klubskega obstoja.

"Skupina Helios že štiri desetletja podpira košarko v Domžalah. Kvaliteta domžalske košarke in njena tradicija tako v lokalnem kot v širšem okolju pomenita izjemno veliko. Ponosni smo na rezultate članske ekipe, ki je vedno ena najmlajših v svojih tekmovanjih, in veseli nas, da smo se v zadnjih sezonah vrnili tudi na mednarodno sceno regionalnega tekmovanja lige ABA 2. Ne glede na številne izzive in dileme, ki jih košarka kot šport poraja glede investiranja v mlade pogone, želimo ohranjati tudi to področje. Ob profesionalnem, mladem in modernem ustroju kluba nas prav odlično delo z mladimi ločuje od konkurence. Dosedanji vložek skupine Helios v klub in nadaljevanje sponzorstva sta pomembna, a to nikakor ne pomeni, da se lahko s tem v klubu zadovoljimo," je pogled na projekt predstavil generalni direktor skupine Helios in predsednik kluba David Kubala.

"Trmasto vztrajamo tudi pri močnem mladinskem pogonu"

"Verjamem, da nam je uspelo sestaviti tudi novo mlado ekipo, ki bo lahko sledila zastavljenim ciljem in čim bolj napolnila športno dvorano, ki po zaslugi občine Domžale letos dobiva prenovljeno predverje, kjer bomo navijačem lahko ponudili še več. Kljub nekaterim sistemskim oviram trmasto vztrajamo tudi pri močnem mladinskem pogonu v čim večjo korist slovenske košarke," pa je poudaril direktor kluba Matevž Zupančič.

Foto: Helios Suns O sestavi članske ekipe in njenih dosegih ter ciljih je spregovoril glavni trener Dejan Jakara: "Za nami je pestro poletje, saj smo ekipo pošteno prevetrili, vseeno pa zadržali tiste igralce, ki smo si jih najbolj želeli. Znova bo na domžalskem parketu nastopala izjemno mlada ekipa, ki se bo na treh frontah borila za čim višje uvrstitve. S pripravljalnim obdobjem smo lahko zadovoljni. Videti je, da smo v Domžale pripeljali tujce s pravim karakterjem. V ligi ABA 2 si previsokih ciljev ne zadajamo, vseeno pa potihoma želimo preseči lanski rezultat. Veliko pozornosti bo na državnem prvenstvu, kjer je ponovitev polfinala osnovni cilj. Cilj ni nič drugačen kot pri številnih konkurentih, zato smo prepričani, da bo sezona še kako napeta. V pokalu Spar so presenečenja vedno mogoča, zato so napovedi nehvaležne. Vse pa bomo naredili za to, da bi presenetili pozitivno. Vse skupaj bo lažje, če bo dvorana čim bolj polna."