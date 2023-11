Kaj se skriva v ozadju spora, ki je ustavil slovensko košarko?

Danes zvečer bi se morala v dvorani v Rogaški Slatini za prvo zmago sedmega kroga lige Nova KBM pomeriti ekipi Rogaške in Krke, a bo dvorana slovenskih prvoligašev zvečer samevala. Namesto tega pa se bo dogajanje preselilo drugam, in sicer na sestankovanja združenj vseh članskih lig in predstavnikov košarkarskih sodnikov, ki so uresničili svojo napoved in z današnjim dnem začeli stavko na vseh tekmah članskih tekmovanj pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije (KZS).

Kamen spotike v stavki sodnikov so sodniške takse. Te so se že pred začetkom sezone zvišale v mlajših kategorijah, zdaj pa si sodniki želijo višjih taks tudi v članskih tekmovanjih. Delivci pravice so zdaj na posamezno tekmo prejeli 150 evrov takse, kar je bila stalna praksa od leta 2007, zdaj pa si želijo povišanja za kar dobrih 66 odstotkov oziroma s 150 na 250 evrov.

Sodniki so z današnjim dnem začeli stavko. Foto: www.alesfevzer.com

Da so se takse sodnikov nazadnje zvišale pred 16 leti, je opozoril zastopnik sodnic in sodnikov odvetnik Janez Pejovnik. Takrat je razmerje med takso prve lige in povprečno bruto plačo znašalo 11,88 odstotka, danes pa ob 150 evrih takse to znaša 6,8 odstotka. Če bo sprejet enoten predlog za prihodnja tri leta, bo v letošnji sezoni razmerje znašalo 11,33 odstotka ob predpostavki, da se povprečna bruto plača v prihodnjih treh letih ne bi dvignila. "Skušamo se pogovarjati in najti dogovor, a je druga stran do zdaj vse kategorično zavračala, medtem ko kakšnih konkretnih predlogov z njihove strani ni bilo. Kljub temu upam, da nam bo uspelo najti rešitev. Ta zadeva traja že toliko časa, 16 let se ni zgodilo nič, zato se morda zdaj to zdi velik razkorak, a če bi se stvari urejale sproti in postopoma med leti, bi bili zdaj precej bližje dogovoru. Dejstvo je, da so se vsi finančni izdatki v košarki povišali, samo te takse ostajajo enake. Trenutno je urna postavka sodnika nekje pri petih evrih bruto na uro, tako da tudi če bi se taksa zvišala, ta znesek ne bi bil visok. Mi smo predlagali postopno zvišanje takse, pa tudi to na izvršnem odboru ni šlo skozi. Bomo pa zdaj v teh dneh videli, kaj se bo zgodilo," je za Sportal dejal Pejovnik.

Zahteve previsoke

A ker ima vsaka zgodba vsaj dve plati, so svoje videnje predstavili tudi na nasprotni strani. Kot nam je v pogovoru pojasnil predstavnik Združenja 1. SKL v izvršnem odboru in direktor KK Kansai Helios Domžale Matevž Zupančič, slovenski klubi razumejo, da so bile takse prenizke, a je zdaj zahteva sodnikov za standarde klubov previsoka. "Klubi se zavedamo, da je zadeva kompleksna, in vsi se strinjamo, da je čas, da se sodniške takse povišajo, sploh ker se toliko časa niso. A zahteve so za ta hip nerealne in previsoke in to je za nas nesprejemljivo, nikakor pa nismo rekli, da jim ne bomo šli nasproti, kar smo storili že večkrat. Že pred sezono smo povišali takse v mladinskih kategorijah, ob tem so nam klubom na pomoč priskočili tudi pri KZS, kjer so krili 50 odstotkov tega povišanja," je povedal Zupančič.

Matevž Zupančič Foto: Sportida

"V članski vrsti pa so naši predlogi pri sodnikih naleteli na gluha ušesa in vztrajajo pri svojem. Kompleksno je, ker so tukaj še potni stroški, pa osem odstotkov administrativne takse za KZS, ki obdeluje podatke, in so to res visoki stroški. Nikakor nihče ni rekel, da si tega sodniki ne zaslužijo, a realnost je pač takšna. Še večja težava pa je, da se to dogaja med sezono. Še enkrat želim poudariti, da jim klubi želimo priti nasproti in razumemo, da je zvišanje taks potrebno, a tu si želimo razumevanja tudi z druge strani," je še poudaril predstavnik združenja 1. SKL za moške v izvršnem odboru KZS.

Dopis združenja klubov 1. SKL Košarkarski zvezi Slovenije kot obrazložitev, zakaj se ne strinjajo s predlogom podražitve: Prvoligaši se zavedamo sodniške problematike, ki se vleče že nekaj let. Na tem mestu ne želimo podoživljati celotne zgodovine dogodkov in razlogov za nastalo situacijo, še manj kazati s prstom na morebitne krivce, saj do podobnih problematik dandanes v ekipnih športih prihaja globalno in niso značilne le za Slovenijo in le za košarko. V zadnjem času smo zbrali številna mnenja klubov, ki smo jih ažurno sporočali KZS. Skupni imenovalci našega enotnega stališča so: • Prvoligaši se strinjamo s predlaganim in že prejetim novim cenikom za mlajše kategorije, ki ga v 50 % povišanja sofinancira tudi KZS. • Prvoligaši se ne strinjamo s predlaganim cenikom za prvo moško člansko ligo, saj je po pregledanih projekcijah podražitev prehuda in ni sorazmerna s splošnim stanjem v naši športni branži, kot tudi je nikakor ne bi bilo mogoče redno servisirati s strani prvoligaških klubov. Klubi smo v zadnjih letih vidno izboljšali plačilno politiko (rednost pokrivanja obveznosti) in želimo pri tem tudi ostati. V bistvu je neprimerna in povsem neposlovna vsakršna podražitev kakršnekoli storitve med sezono, saj smo klubi svoje finančne načrte pripravljali pred začetkom sezone, zato dodatnih sredstev nimamo in jih ne moremo v tako kratkem času poiskati. Ker smo, ne glede na to, vendarle pristali na podražitev pri mladih kategorijah, za katere nam je bilo vedno predstavljeno, da so glavni problem, je kakršenkoli dodaten strošek za člane še toliko bolj nesprejemljiv. Čudita nas negativna reakcija in poglobljeno nezadovoljstvo, kljub koraku, ki smo ga klubi in KZS storili z zadnjo potrditvijo novega cenika. • Prvoligaši pozivamo, da se poišče nov, realen kompromis. Do nadaljnjega smo pripravljeni tudi na alternativne ukrepe, kot je zmanjšanje sodnikov v prvi ligi s 3 na 2 do playoffa, ukinitev ali predrugačenje funkcije delegatov ipd., tudi če to začasno pomeni poslabšanje celotnega produkta košarkarske tekme. Predlagana rešitev v sili bi omogočila sodnikom višje plačilo in hkrati rešila problem pomanjkanja kadra. • Ne glede na razplet prvoligaši zahtevamo, da KZS v najkrajšem možnem času vzpostavi sistem (anonimnega) ocenjevanja sodnikov in (objektiven) komisijski sistem kaznovanja sodniških napak, pri katerem ne želimo, da se kazni izrekajo v obliki prepovedi sojenja na tekmah, saj želimo vsem, zlasti mladim sodnikom, omogočiti delo, napredek in zaslužek, pač pa v obliki zniževanja honorarja v skladu s sprejeto lestvico stopnje napak ali celostno slabo opravljenega dela na določeni tekmi. Modeli za tovrstne aparate so delujoči v tujini in verjamemo, da se lahko poišče ustrezna preslikava in prilagoditev za Ligo Nova KBM. Športni pozdrav!

Ženskim klubom na pomoč priskočil KZS

V stavko so tako (za zdaj) vpleteni predstavniki združenj članske prve, druge, tretje in četrte moške in tudi ženske lige. Svoje videnje je za Sportal predstavil tudi predstavnik Združenja ženskih klubov in predsednik ŽKK Cinkarna Celje Borut Kop. "Upal sem, da se bomo lahko normalno pogovorili, pa žal ni tako. Kar zadeva slovenske ženske klube, smo se dogovorili, da bo razliko od starih do novih taks pokrila Košarkarska zveza Slovenije, ravno zato ker si na KZS želijo pomagati razvoju ženske košarke. Je pa treba tudi omeniti, da nekaj je cena storitev sodniških storitev, drugo pa je kakovost sojenja, ki iz leta v leto pada, tudi novih sodnikov ni," je opozoril Kop.

Borut Kop (na fotografiji skrajno levo) Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

To je druga stavkov sodnikov v zadnjih nekaj letih. "Na pogoje pred sezono smo tako klubi kot KZS pristali, ko je bilo govora predvsem o mlajših selekcijah. Tu smo si bili enotni, da so sodniki podplačani in da se cene postopoma regulirajo, torej da začnemo pri mlajših, nato pa bi se pogovarjali tudi o drugih. Način, na kakšen se je to zgodilo, pa mi absolutno ni všeč. Že v osnovi nam je bilo rečeno, da če ne pristanemo na njihove takojšnje pogoje, bo sledila stavka. Torej možnosti za kompromis sploh ni bilo. Tukaj bi si želeli nekaj razumevanja tudi z njihove strani, vsi vemo, da tudi slovenski klubi dihamo na škrge in nam je vsakršno povišanje, sploh med sezono, velik udarec, kar gotovo ne vpliva dobro na prav noben vidik košarkarskega dela v Sloveniji," je še povedal prvi mož ŽKK Cinkarne Celje.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Na slovenski krovni košarkarski zvezi so se na pereče dogajanje že pred časom odzvali z izjavo za javnost. "Na Košarkarski zvezi Slovenije zagovarjamo odprto in korektno komunikacijo z vsemi deležniki v slovenski košarki in bomo klubom ter sodnikom še naprej poskušali pomagati najti skupno in za vse vpletene strani razumno rešitev. Člani IO KZS so tako že pred začetkom sezone potrdili določene spremembe cenika sojenja za aktualno sezono 2023/2024, s katerimi so se sodniške takse v mlajših kategorijah že zvišale v povprečju med 30 in 40 odstotki."

"S tem je bil rešen dolgoletni največji problem, in sicer prenizko plačilo sodnikov mlajših starostnih kategorij. Hkrati so člani IO KZS podali zavezo o spremembi cenika sojenja tekem članskih tekmovanj pred sezono 2024/25. Prav tako so sprejeli odločitev, na podlagi katere Košarkarska zveza Slovenije klubom že sofinancira 50 odstotkov povečanja stroškov sodnikov v mlajših kategorijah. Kljub vsemu temu sodniki niso zadovoljni in so napovedali skrajni ukrep, torej stavko," so med drugim še zapisali pri KZS, kjer si tako kot večina akterjev dogajanja želijo hitrega kompromisa in nemotenega delovanja tekmovanj slovenske klubske košarke.

Preberite še: