Sodniki uresničili grožnjo, prve tekme preložene

Sredina tekma sedmega kroga prve slovenske košarkarske lige med Rogaško in Krko je preložena. Enako tudi vse druge sredine in četrtkove tekme pod okriljem KZS v nižjih ligah in pokalnem tekmovanju, saj bodo stavkali sodniki.

S Košarkarske zveze Slovenije (KZS) so sporočili, da je komisar članskih tekmovanj Gorazd Trontelj zaradi začetka stavke slovenskih košarkarskih sodnikov odložil sredine in četrtkove tekme državnega prvenstva in pokalnega tekmovanja. Sodniki so tako uresničili svojo napoved in začeli s stavko. Gre za stavko 175 košarkarskih sodnikov in sodnic, saj s KZS ne najdejo skupne besede o zvišanju sodniških taks, ne le na tekmah članov, ampak tudi na tekmah mlajših starostnih kategorij.

V sredo in četrtek se bodo sicer znova sestali predstavniki združenj vseh članskih lig in predstavniki košarkarskih sodnikov ter poskušali najti dogovor, je v sporočilu za javnost še zapisala KZS. Ko bo prišlo do dogovora, se bodo članska tekmovanja takoj nadaljevala.