Z obračunom Triglava in Ilirije se je danes začel 6. krog košarkarske lige Nova KBM. Tekma je bila napeta, tesne zmage s 83:82 pa so se veselili košarkarji iz Ljubljane. V soboto bo Šentjur gostil zadnje Šenčur, zatem pa bodo zadnji Hopsi, ki so še brez uspeha, pričakali LTH Castings.