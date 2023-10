Krka ostaja neporažena, Ilirija Hopsom prizadejala nov udarec

Prvo tekmo petega kroga lige Nova KBM sta v sredo zvečer odigrali ekipi LTH Castings in Krke. Novomeščani so na gostovanju zmagali s 97:90. V petek je Ilirija v hali Tivoli s 96:83 ugnala Hopse Polzelo, ki so po petih krogih še brez zmage. Preostale tekme se bodo odvile v soboto in ponedeljek.

Košarkarji Krke so pričakovano prišli do pete zmage v ligi Nova KBM, s katero so vsaj delno popravili spodrsljaj iz prejšnjega kroga regionalnega tekmovanja, ko so domače navijače razočarali z bolečim porazom proti Zadru. Novomeščani so tako ob Kansai Heliosu še brez poraza, LTH Castings pa je doživel prvi poraz na domačem parketu in tretjega v sezoni.

Varovanci trenerja Gašperja Okorna so odločilni korak k zmagi naredili v zaključku tretje četrtine in na začetku zadnje, ko so z delnim izidom 12:0 prišli do prednosti 75:67. Pri zmagovalcih je imelo šest igralcev dvomestno število točk, v vrstah Ločanov pa je izstopal Kendall Robinson s 27 točkami.

Ilirija do druge zmage

Košarkarji Ilirije so v petek vknjižili drugo zmago v ligi Nova KBM, Hopsi s Polzele pa so po petih krogih edina ekipa brez zmage v državnem prvenstvu. Ljubljančani so s kolektivno predstavo vseh 40 minut nadzorovali dogajanje na parketu dvorane Tivoli in suvereno prišli do dveh točk. Šest igralcev Ilirije je imelo dvomestno število točk, ekipa Stipeta Modrića je zbrala kar 29 podaj in čeprav je rahlo zaostala v skoku (38:40), ji tekmec iz Savinjske doline ni mogel do živega. Najvišjo prednost so domači dosegli v 34. minuti pri rezultatu 90:67.

Liga Nova KBM, 5. krog

Sreda, 25. oktober:

Petek, 27. oktober:

Sobota, 28. oktober:

Ponedeljek, 30. oktober:

