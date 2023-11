Državna prvenstva ogrožena: sodniki napovedali stavko

Nadaljevanje tekmovanj pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije v letošnji sezoni je ogroženo, saj so košarkarski sodniki prek svojega zastopnika napovedali stavko, so danes sporočili iz KZS.

"Potem ko člani Izvršnega odbora Košarkarske zveze Slovenije na izredni korespondenčni seji niso potrdili drastičnega zvišanja sodniških taks, so košarkarski sodniki (v stavkovnem odboru so sodniki z mednarodne liste FIBA ter najvišje liste tekmovanj KZS) prek svojega zastopnika napovedali stavko. S tem v šahu držijo Košarkarsko zvezo Slovenije in klube, predvsem pa mlade fante in dekleta, ki zaradi morebitne stavke ne bodo mogli igrati košarkarskih tekem. Hkrati pa bi to dejanje imelo nepopravljive posledice za razvoj mladih košarkaric in košarkarjev, ki bi s tem neupravičeno nosili breme njihovega nezadovoljstva," so v sporočili za javnost še zapisali v KZS.

Predstavniki združenj 1., 2., 3. in 4. ter ženske lige bodo v prihodnjih dneh na svoje seje povabili predstavnike sodnikov ter vendarle poskušali najti ustrezno rešitev oziroma dogovor. Če tega ne bo, so sodniki začetek stavke na članskih tekmovanjih napovedali za sredo, 8. novembra, na tekmovanjih mlajših starostnih kategorij pa v sredo, 29. novembra 2023, še sporočajo iz krovne slovenske košarkarske zveze.

"Na Košarkarski zvezi Slovenije zagovarjamo odprto in korektno komunikacijo z vsemi deležniki v slovenski košarki in bomo klubom ter sodnikom še naprej poskušali pomagati najti skupno in za vse vpletene strani razumno rešitev. Člani IO KZS so tako že pred začetkom sezone potrdili določene spremembe cenika sojenja za aktualno sezono 2023/2024, s katerimi so se sodniške takse v mlajših kategorijah že zvišale v povprečju med 30 in 40 odstotki.

S tem je bil rešen dolgoletni najbolj pereč problem, in sicer prenizko plačilo sodnikov mlajših starostnih kategorij. Hkrati so člani IO KZS podali zavezo o spremembi cenika sojenja tekem članskih tekmovanj pred sezono 2024/25. Prav tako so sprejeli odločitev, na podlagi katere Košarkarska zveza Slovenije klubom že sofinancira 50 odstotkov povečanja stroškov sodnikov v mlajših kategorijah. Kljub vsemu temu sodniki niso zadovoljni in so napovedali skrajni ukrep, torej stavko," so še zapisali v KZS.

