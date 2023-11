Po sporu in stavki vendarle posijala luč na koncu tunela

Po današnjem začetku stavke košarkarskih sodnikov na tekmah članskih tekmovanj pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije zaradi sodniških taks so predstavniki 1. SKL in zastopnik sodnic in sodnikov vendarle dosegli dogovor. A še preden se bo kolesje članskih tekmovanj pod okriljem KZS lahko znova zavrtelo, morajo vpleteni najprej doseči dogovor še v preostalih članskih tekmovanjih, ob tem pa mora za piko na vse skupaj potrditi še izvršni odbor KZS.

Spomnimo, kamen spotike v stavki sodnikov so sodniške takse. Te so se že pred začetkom sezone zvišale v mlajših kategorijah, zdaj pa si sodniki želijo višjih taks tudi v članskih tekmovanjih. Delivci pravice so zdaj na posamezno tekmo prejeli 150 evrov takse, kar je bila stalna praksa od leta 2007, zdaj pa so zahtevali povišanja za kar dobrih 66 odstotkov oziroma s 150 na 250 evrov, a je bila ta zahteva sodnikov za standarde klubov previsoka. Sodniki so zato uresničili svojo napoved in s sredo začeli napovedano stavko, ki je prestavila sredine in četrtkove tekme državnega prvenstva in pokalnega tekmovanja.

Danes so tako zaradi težavnega položaja in v želji po iskanju kompromisa za mizo znova sedli predstavniki prvoligašev in predstavniki košarkarskih sodnikov ter vendarle prišli do dogovora. Kot je za Sportal pozno zvečer sporočil predstavnik Združenja 1. SKL v izvršnem odboru in direktor KK Kansai Helios Domžale Matevž Zupančič, so prvoligaši in sodniki po kar štirih urah sestankovanja vendarle našli skupni jezik. Vse skupaj mora mora zdaj sicer potrditi še izvršni odbor KZS. Takse pa se morajo za ustavitev bojkota sodnikov potrditi še v ostalih tekmovanjih (2., 3., 4. SKL in ženska liga), tudi za četrtek pa so napovedana nova sestankovanja.

Zaenkrat višina novih sodniških taks sicer še ni znana, bo pa, kot vse kaže, stavka sodnikov vendarle kmalu preteklost in se bodo članska tekmovanja pod okriljem KZS vendarle lahko nadaljevala.

