Znano je, kje se bodo leta 2025 merili najboljši košarkarji sveta

Košarkarska franšiza iz Kalifornije, Golden State Warriors, bo leta 2025 gostitelj tekme All Star lige NBA, so sporočili iz vodstva severnoameriške lige. Ta ekshibicijska tekma, na kateri se vsako leto sredi sezone tradicionalno merijo najboljši košarkarji severnoameriške košarke, bo prvič v dvorani Chase Center, in sicer 16. februarja 2025.

To bo tretjič, da bodo Warriors gostili tekmo All Star. Prvič so to tekmo gostili leta 1967, ko so se še imenovali San Francisco Warriors, tekma pa je bila v Daly Cityju v Cow Palace, medtem ko so drugič leta 2000 igrali v Oaklandu.

Bojevniki so se leta 2019 preselili iz Oracle Arene v Oaklandu v Chase Center v San Franciscu.

All Star prihodnje leto gostuje v Indianapolisu

V tej sezoni bo gostitelj All Star tekme Indianapolis, tekma, 73. izvedba tega tekmovanja, bo 18. februarja.

Znova bo potekala v klasičnem formatu kot spopad najboljših posameznikov vzhodne konference proti zahodni.

