Krki enajsta zmaga, Helios četrtič izgubil

Trinajsti krog prve slovenske košarkarske lige, lahko bi ga poimenovali kar božični krog, se je po tedni dni končal. Minilo sredo je Krka na gostovanju pri Iliriji zmagala s 87:82 in se utrdila na prvem mestu. Ima 11 zmag in le dva poraza. Njen prvi zasledovalec Kansai Helios pa je igral šele v torek, 26. decembra, in z 78:79 izgubil z ekipo LTH Castings. V petek je Triglav s 96:72 nadigral zadnje Hopse, v soboto pa je Šentjur s 95:93 dobil lokalni dvoboj z Rogaško.

Košarkarji LTH Castings bodo leto 2023 zaključili kot tretja ekipa v ligi Nova KBM. V 13. krogu so pred domačimi gledalci po razburljivi končnici premagali Kansai Helios z 79:78. Na lestvici so pred Škofjeločani le košarkarji Krke z izkupičkom 11-2 ter Domžalčani, ki so doživeli četrti poraz v sezoni.

LTH Castings je za točko premagal Kansai Helios. Foto: www.alesfevzer.com Čeprav so izbranci trenerja Luke Bassina vodili večji del tekme, največ s 15 točkami razlike, so do zadnjih sekund trepetali za zmago. Gostje so namreč z delnim izidom 11:0 v zadnjih dveh minutah tekme izničili zaostanek in s trojko Roka Nemaniča 45 sekund pred iztekom časa povedli s 76:75. Domači junak je postal Curtis White, ki je dobri dve sekundi pred zaključnim zvokom sirene zadel trojko za tri točke prednosti, tragična figura gostov pa je bil Jan Zemljič, ki je v zadnji sekundi zadel met s 6,75, vendar so sodniki po ogledu video posnetka ocenili, da je stopil na črto za tri točke, tako da so se domači veselili zmage s točko prednosti.

Krka je še drugič v sezoni premagala Ilirijo. Vknjižila je enajsto zmag, s katero bo v novo leto vstopila kot vodilna ekipa lige Nova KBM. Ilirija je doživela šesti poraz, tretjega v nizu vključno s tekmo pokala Spar.

Novomeščani so do dveh točk prišli z bolj zbrano igro v končnici tekme. Medtem ko so Ljubljančani grešili tako s črte prostih metov kot z oddaljenosti, je Krka izkoristila svoje priložnosti in se izkopala iz zaostanka, ki ga je imela slabih pet minut pred koncem. Ilirija je imela po delnem izidu 22:8 v 36. minuti prednost 77:71, a je od tu dalje zgrešila pet prostih metov, hkrati pa ni zadela niti ene trojke. Zadnji dve sta poskusila Mirko Mulalić in Adnan Arslanagić pri zaostanku ene točke dobrih 10 sekund pred koncem.

Izenačen obračun Šentjurja in Rogaške se je končal s tesno zmago gostiteljev, ki so po dolgem obdobju lovljenja tekmecev v prednost prišli v izdihljajih tekme. V prvem polčasu sta bili ekipi bolj ali manj izenačeni, največja razlika med ekipama je bila po prvi četrtini, ki so jo domači dobili za sedem točk. So pa Slatinčani povišali ritem v uvodu tretje četrtine in ušli za enajst točk ter pozneje za 16, vendar je Šentjurčanom uspelo do konca 30. minute skoraj prepoloviti zaostanek in tako z upanjem na preobrat startati v zadnji del igre.

Namero so začeli udejanjati, hitro so se približali na tri točke, Nick Čevizović pa je 1:47 minute pred koncem zadel trojko ter ekipo pripeljal na točko zaostanka. Nejc Zupan je nato z novo trojko zadel za 91:91 minuto pred koncem, približno 15 sekund pozneje pa so domači še povedli za dve točki. David Kralj je s prostima metoma nato izid spet poravnal, šest sekund pred koncem pa je Marko Jurič zadel za zmago domače zasedbe. V domači ekipi je Zupan dosegel 28 točk, pri gostih je bil s 23 točkami najboljši strelec Kralj, Patrik Tabak pa je 16 točkam dodal 10 podaj.

Liga Nova KBM, 13. krog

Sreda, 20. december:

Petek, 22. december:

Sobota, 23. december:

Torek, 26. december:

Lestvica: