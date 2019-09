Slovenska kluba v polfinalu: Primorci porazili Crveno zvezdo, Ljubljančani preskočili FMP

Varovanci Jurice Golemca so pripravili presenečenje in kot novinci v tem tekmovanju izločili prvake lige Aba in branilce naslova superpokala, Crveno zvezdo. Tigri so navdušili zlasti v napadu, saj so dosegli 88 točk proti eni najboljših obrambnih ekip v regiji.

Varovanci Jurice Golemca so pripravili presenečenje in kot novinci v tem tekmovanju izločili prvake lige Aba in branilce naslova superpokala, Crveno zvezdo. Tigri so navdušili zlasti v napadu, saj so dosegli 88 točk proti eni najboljših obrambnih ekip v regiji. Foto: Vid Ponikvar

Cedevita Olimpija je po podaljšku s 101:92 premagala FMP in se uvrstila v sobotni finale, v katerem bo obračunala z boljšim iz dvoboja Budućnost - Cibona.

Ljubljančani so bili večino tekme z FMP v prednosti, ob koncu zadnje četrtine pa se znašli v težavah. Toda 21 sekund pred koncem je Ryan Jamar Boatright s prostima metoma izid izenačil na 88:88 in izsilil podaljšek.

Blokada Mikaela Hopkinsa. Redni del tekme se je končal z nedoločenim izidom 88:88.

V tem pa je Olimpija prevladovala, odločilno prednost pa si je nabrala po trojki Eda Murića ter košu in dodatnem prostem metu Jake Blažiča, s katerimi je povedla 96:90. Marko Simonović s trojko in Codi Miller-McIntyre s košem sta zapečatila usodo FMP.

Blažič je bil z 21 točkami, devetimi skoki in sedmimi podajami prvi mož Ljubljančanov, pri katerih so izstopali še Miller-McIntyre z 18 točkami, Simonović s 17 in Boatright s 15 točkami in osmimi podajami. Pri tekmecih je bil strelsko najboljši Marko Jeremić s 17 točkami.

Primorci presenetili favorite

"V čast nam je, da smo dobili posebno vabilo. Vse bomo dali od sebe in poskušali dokazati vsem, da smo ambiciozni in ne le všečna ekipa. Vsakemu tekmecu bomo poskušali parirati. Nismo še igrali proti klubu, kot je Crvena zvezda. Gre za zelo kakovostno evroligaško moštvo," je na novinarski konferenci v Zagrebu pred turnirjem dejal trener Kopra Primorske Jurica Golemac, nato pa napovedi uresničil in se z varovanci veselil velikega skalpa. Crveno zvezdo so slovenski prvaki premagali z 88:82.

V vrstah primorske ekipe je bil z 18 točkami najbolj razpoložen Marko Jagodić Kuridža, Lance Christopher Harris pa je k zmagi dodal 14 točk. Kuridža je bil za Koprčane junak večera, saj je 18 točkam dodal še devet skokov in dve podaji, Stephen Holt je dodal deset točk, Marjan Čakarun, Nejc Barič in Aleksandar Lazić pa vsak po devet.

V polfinalu se bodo Koprčani pomerili s še enim beograjskim klubom, Partizanom, ki je v prvem četrtfinalu izločil Mego Bemax.