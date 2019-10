Krkaši sezono lige ABA odprli s porazom

Na zadnji tekmi uvodnega kroga lige ABA je novomeška Krka gostila FMP iz Beograda in izgubila s 65:75. Praznih rok so ob debiju v tekmovanju ostali tudi košarkarji Kopra Primorske, ki so v nedeljo priznali premoč branilki naslova Crveni zvezdi. Uspešnejša je bila Cedevita Olimpija, ki je v gosteh premagala Mega Bemax.

Novomeščani so slabo odprli srečanje in po prvi četrtini zaostajali z 9:21, gostje so v začetku drugega dela ušli na +15, a so se krkaši približali le na točko zaostanka (28:29), ob polčasu pa zaostajali za sedem (31:38). V nadaljevanju je srbsko moštvo spet ušlo, tudi za 18 točk, in prednost kljub boljši zadnji četrtini Krke znalo zadržati do konca.

Pri Krki je največ točk, 17, dosegel Glenn Cosey, 13 jih je dodal Gani Oladimeji Lawal, eno manj pa Marko Jošilo. Na drugi strani je z 21 prevladoval Aleksa Radanov.

Primorci debitirali s porazom

Košarkarji Kopra Primorske so krst v ligi ABA doživeli v nedeljo v Beogradu pri branilcu naslova Crveni zvezdi in doživeli visok poraz (64:90). Koprčani so v Srbiji po prvi četrtini zaostajali za sedem (21:28), v drugi pa zmogli le tri točke, tako da je ob polčasu semafor kazal že 45:24 za Crveno zvezdo, ki je v nadaljevanju prednost zvišala celo na +36, na koncu pa slavila za 26 točk (90:64).

Pri domačih je bil z 18 točkami najbolj razpoložen Lorenzo Brown, pri Primorski pa s 17 Lance Christopher Harris, 12 jih je dodal Žiga Dimec.

Fotogalerija s tekme Crvena zvezda : Koper Primorska (foto: Sportida):

Olimpija uspešna pri Megi

Kot prva je bila na delu Cedevita Olimpija, ki je v prvem krogu gostovala gostovala v Beogradu pri Megi Bemax, vodila vso tekmo in na koncu slavila s 63:87. Ljubljančani, ki so zadeli kar 15 trojk, so prevladovali skoraj vso tekmo, domači so vodili le pri izidu 2:0. Za Olimpijo je bil v Beogradu najbolj razpoložen Marko Simonović, ki je dosegel 24 točk, Codi Miller-McIntyre je dosegel dvojni dvojček (14 točk, 10 skokov).

Cedevita Olimpija je ligo ABA odprla z zmago. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Zanimivo, pri poražencih je bil tudi strelsko najboljši Marko Simonović, zbral je 12 točk. Slovenski košarkar Jurij Macura je igral dobrih pet minut in pol ter zbral dva skoka in blokado.

Liga ABA, 1. krog:

Lestvica:

