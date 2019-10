Za boljši jutri se bodo morali v Beogradu stepsti #video

Prva četrtina je bila takšna, kot so si jo pri Cedeviti zamislili. Dobili so jo s 24:12 in košarkarje Darušafake povsem razorožili. Sledil je padec v anemičnost, katere se niso mogli otresti. Prave energije ni bilo več, gostom pa so krila dobesedno zrasla.

V napadu so skakali in dobili to košarkarsko prvino z 48:31, od tega je bilo kar 17 skokov v napadu.

"Tekmo smo odprli fenomenalno. Ko so prišli novi igralci s klopi, so začeli dobivati skok, strelci pa so postali bolj samozavestni. To so izkušeni košarkarji, ki so igrali tudi v ligi NBA. Težko jih je potem ustaviti. Žal mi je poraza. Hoteli smo zmagati. Upam, da so gledalci videli našo borbenosti," je bil po tekmi razočaran Edo Murić.

Jaka Blažič po porazu proti Darušafaki

"Pokazati moramo boljši, zdrav karakter"

Prav po njegovi trojki je Olimpija prišla še do zadnje prednosti pri 71:70, nakar so Ljubljančani spet naredili nepotrebne napake in omogočili Turkom, da so prišli do zmage.

"Motivacija in adrenalin sta bila prisotna. Imamo dva nova igralca Marka Simonovića in Maika Zirbsa. To so detajli. Pokazati moramo boljši, zdrav karakter in iti iz tekme v tekmo. Celotno tekmo smo bili v krču. V napadu se nismo mogli sprostiti. V obrambi smo dobili prelahke koše. Tekmec je poštartal žogo v napadu. Ni nam steklo. Nismo sodelovali, kot bi mogli. A je še vseeno začetek sezone. Če se bomo kaj naučili, bo dobro," je razloge za poraz iskal kapetan zeleno-oranžne zasedbe Jaka Blažič.

Olimpija je zadnjo evropsko zmago zabeležila 12. decembra v ligi prvakov, novo priložnost pa bo imela prihodnji teden, ko bo gostovala pri neugodnem Unicsu iz Kazana.

Edo Murić iskal razloge za poraz v 1. krogu Eurocupa

V Beogradu v petek novo nadaljevanje

"Izgubili smo proti ekipi, za katero smo mislili, da je slabša od nas. A to ni usodno. Pred seboj imamo nove tekme. Graditi moramo na obrambi. Tokrat ni bila takšna, kot bi si želeli. Skok v obrambi je bil katastrofalen. Vseeno smo se vrnili, igrali na eno žogo. Imeli smo tudi dobre trenutke. A nam manjka, da bi bili konstantni celo tekmo," je dejal Blažič, ki ni imel pravega večera: "Morda sem bil tudi sam v krču. Pred nami je še veliko tekem in verjamem, da bom pokazal, česar sem zmožen. Moja naloga je, da pomagam ekipi, da doseže čim boljši uspeh."

Pred gostovanjem v Rusiji se bodo zmaji že v petek pomerili v 1. krogu lige ABA proti Mega Bemaxu, ki je vedno neugoden tekmec: "V Beogradu nas čaka mlada Mega. Stepsti se moramo, da nam bo v bodoče lažje."