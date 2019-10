V pričakovanju slovenskega vzpona

Po spletu okoliščin bo imela Slovenija v novi sezoni lige ABA kar tri predstavnike. Cedevita Olimpija, Koper Primorska in Krka bodo iskali vsak svoj prostor pod soncem. Najresnejša kandidata za novo lovoriko sta beograjska kluba Crvena zvezda, ki brani naslov, in Partizan.

Če se po jutru dan pozna, potem je Partizan tisti, ki bi lahko po daljšem obdobju stopil na vrh lige ABA. Osvojil je superpokal, na pripravljalnih tekmah ni izgubil niti ene tekme, odlično pa je vstopil tudi v Eurocup, potem ko je na gostovanju premagal Venezio našega Gašperja Vidmarja.

Partizan Igralci, ki so zapustili klub Jock Landale (Žalgiris), Alex Renfroe (Zenit Saint Petersburg), Amar Gegić (Sloboda Tuzla), Uroš Trifunović (Mega Bemax), Tadija Tadić, Đorđe Gagić (Aris), Vanja Marinković (Valencia), Aleksej Nikolić (Treviso - loan), Bandja Sy (MoraBanc Andorra), Stefan JankovićMarko Pecarski Igralci, ki so prišli v klub Nemanja Gordić (Budućnost VOLI), Rashawn Thomas (Dinamo Sassari), Žanis Peiners (Darussafaka), William Mosley (Trieste), Corey Walden (Hapoel Holon), Artsiom Parakhouski (Rytas Vilnius), Stefan Birčević (Baskets Bonn)

V pripravah na sezono so bili stoodstotni tudi aktualni prvaki. Crvena zvezda je nato v superpokalu lige ABA naletela na slovensko mino, ki sliši na ime Koper Primorska. Slovenski prvak se bo s srbskim klubom pomeril tudi na uvodu v ligaški del sezone regionalnega tekmovanja. Rdeče-beli so že zakorakali v elitno Evroligo in na uvodu izgubili proti Panathinaikosu.

Ob pogledu na igralski kader bodo tudi letos najresnejši kandidat za peti naslov lige ABA.

Crvena zvezda Igralci, ki so zapustili klub Maik Zirbes (Guangxi Weizhuang), Joe Ragland (Darussafaka), Marko Kešelj, Kelvin Creswell Rivers (Real Betis), Dušan Ristić (Astana - loan), Aleksa Radanov (FMP) Igralci, ki so prišli v klub Derrick Brown (Anadolu Efes), Ognjen Kuzmić (Real Madrid), Charles Jenkins (Khimki), James Gist (Panathinaikos), Lorenzo Brown (Guangzhou Long-Lions)

Ognjen Kuzmić je okrepil vrste Crvene zvezde, a zaradi prometne nesreče še lep čas ne bo igral. Foto: Vid Ponikvar

Slovenski klubi v zadnjih letih ne dosegajo dobrih uvrstitev v regionalni ligi. Večinoma so se otepali zadnjih mest. V novi sezoni se bo morda to obrnilo na bolje.

Največjo spremembo je doživela Olimpija. Dobila je novo ime. Zdaj se imenuje Cedevita Olimpija. Če ne bi bilo združitve hrvaškega in slovenskega kluba, bi igrala v drugorazrednem tekmovanju, saj je lani izpadla iz prve lige.

S prihodom Cedevite so se apetiti povečali. Ljubljančani imajo kader, s katerim bi se lahko potegovali za uvrstitev v izločilne boje ter na parketu iskali uvrstitev v Eurocup, a so s porazom proti Darušafaki neuspešno štartali.

Cedevita Olimpija Igralci, ki so prišli v klub Mikael Hopkins, Martin Krampelj, Saša Zagorac, Marko Simonović, Maik Zirbes, Filip Krušlin, Andrija Stipanović, Ryan Boatright, Edo Murić, Codi Miller-McIntyre, Jaka Blažič, Mirko Mulalić

Naš drugi predstavnik Koper Primorska je eden tistih klubov, ki bi lahko bili prijetno presenečenje. Aktualni prvak druge lige ABA je pod taktirko Jurice Golemca suvereno vstopil v slovensko prvenstvo, za uvod regionalnega tekmovanja pa jih čaka Crvena zvezda, ki so jo Primorci presenetili v superpokalu.

Klub se je okrepil s štirimi novimi košarkarji. Prišli so reprezentančni center Žiga Dimec, Američan Stephen Holt, Aleksandar Lazić iz Olimpije in Nejc Barič iz Zlatoroga.

Jurica Golemac bo skušal uspešno pot s Koper Primorsko nadaljevati tudi v osrednji ligi ABA. Foto: Vid Ponikvar

Koper Primorska Igralci, ki so zapustili klub Tadej Ferme (Rogaška), Corin Henry, Nejc Zupan, Daniel Vujasinović (Rogaška), Gregor Glas (Dynamic), Jakob Čebašek (Šentjur) Igralci, ki so prišli v klub Žiga Dimec (Lietkabelis), Stephen Holt (Astana), Nejc Barič (Zlatorog), Aleksandar Lazić (Petrol Olimpija)

Krka je za zdaj še manjša neznanka, prvi krogi pa bodo pokazali, kam bodo merile njene puščice. Dolenjci nočejo reševati svoje kože kot preteklo sezono, ko so se v zadnjem krogu z zmago nad Olimpijo rešili izpada v drugo ligo. Izgubili so Domna Bratoža, Jureta Lalića, Dina Cinaca in Dominika Mavro, novi obrazi pa so Ivan Ramljak, Leon Stergar, Glenn Cosey, Gani Lawal in Peter Rakičević.

Krka Igralci, ki so zapustili klub Domen Bratož, Jure Lalić, Dino Cinac, Dominik Mavra Igralci, ki so prišli v klub Ivan Ramljak (Cedevita), Leon Stergar (youth team), Glenn Cosey (VEF Riga), Gani Lawal (Shiga Lakestars), Petar Rakićević (Dynamic VIP PAY)

Veliko prevetritev so doživeli pri Budućnosti, ki je lani prvič igrala v evroligi. Kar devet igralcev je zapustilo Podgorico, novih obrazov pa je šest. Kljub vsemu imajo Črnogorci kader za med štiri najboljše ekipe v ligi ABA, sezono pa so odprli tudi že v Eurocupu, v katerem so izgubili proti Unicaji iz Malage.

Visok poraz so doživeli v superpokalu proti Cedeviti Olimpiji, ki je bila boljša s kar 103:75.

Budućnost Igralci, ki so zapustili klub Norris Cole, Earl Clark (Burgos), Devin Javar Williams (Tofas), Goga Bitadze (Indiana Pacers), Sead Šehović (Mornar), Edwin Jackson (ASVEL), Nemanja Gordić (Partizan NIS), James Bell, Coty Clarke (Brose Bamberg) Igralci, ki so prišli v klub Hassan Martin (medi Bayreuth), Martins Meiers (Enisey), Zoran Nikolić (Mega Bemax), Scott Wood (BCM Gravelines), Scott Bamforth (Dinamo Sassari), Justin Cobbs (Cedevita)

Mirza Begić je novi član Mornarja. Foto: Sportida

Izjemno neugoden tekmec bo drugi črnogorski predstavnik Mornar, ki je pripeljal izkušene košarkarje in meri proti vrhu. Jacob Pullen, Derek Needham, Damir Markota, Mirza Begić, Darington Hobson, Brandis Raley-Ross in Milko Bjelica so obrazi, ki vedo, kako se streže kruh v košarki. Tudi Mornar bo med resnimi kandidati za uvrstitev v polfinale jadranskega tekmovanja.

Mornar Igralci, ki so zapustili klub Landing Sane, Daishon Amir Knight, Đorđe Drenovac, Antabia Waller, Nikola Rebić, Strahinja Mićović, Darington HobsonMarko Mijović Igralci, ki so prišli v klub Sead Šehović (Budućnost VOLI), Milko Bjelica (Alvark Tokyo), Derek Needham (Rytas), Brandis Raley-Ross (Cibona), Damir Markota (Cibona), Jacob Pullen (Cedevita), Mirza Begić (Petrol Olimpija), Darington Hobson (Auxilium Torino)

Na mlade moči se bodo opirali pri FMP in Megi Bemaxu. Pri drugih bo igral tudi nadarjeni slovenski košarkar Jurij Macura, ki je zapustil Španijo in Baskonio ter odšel svoj prostor pod soncem poiskat v Beogradu.

Jurij Macura nadaljuje kariero pri Megi Bemaxu. Foto: MaPa

Mega Bemax Igralci, ki so zapustili klub Kostja Mushidi (OKK Belgrade), Miloš Koprivica (Lovćen 1947), Adam Mokoka (Chicago Bulls), Branislav Ratkovica (retired), Zoran Nikolić (Budućnost VOLI), Dejan Janjić (OKK Sloboda), Stefan Fundić (Zadar) Igralci, ki so prišli v klub Nikola Tanasković (OKK Belgrade), Jurij Macura (Baskonia), Uroš Trifunović (Partizan NIS), Marko Simonović (Cedevita Olimpija), Novak Musić (Igokea) FMP Igralci, ki so zapustili klub Alexander Derrell, Washington Marzette, Amannuel Diressa, Cinmeon Henry Bowers, Matic Rebec, Aleksandar Bursać Igralci, ki so prišli v klub Okben Ulubay (Darussafaka Dogus), Nemanja Popović (Crvena zvezda mts), Marko Tejić (AZS Koszalin), Ilija Đoković (Borac), Aleksa Radanov (Crvena zvezda mts), Ranko Simović (FMP), Marko Pecarski (Partizan NIS)

Občutno spremembo je doživela Cibona, ki je v finalu hrvaškega prvenstva presenetljivo premagala Cedevito. Zagrebčani so pripeljali tudi slovenskega reprezentančnega organizatorja igre Matica Rebca. Ali se bodo Zagrebčani povzpeli v zgornjo polovico, bodo pokazali že prvi krogi.

Cibona Igralci, ki so zapustili klub Damir Markota (Mornar), Antonio Jularić, Marko Ljubičić (Alba Fehervar), Roko Rogić, Igor Marić, Dominic Gilbert (Zadar), Fran Pilepić, Quincy Miller Igralci, ki so prišli v klub Mate Vucić (Bosco), Donatas Sabeckis (MHP Riesen Ludwigsburg), Quincy Miller (Joventut), Marko Ramljak (Zrinjski), Shane Gibson (AEK Larnaca), Roberto Kovač (Lions de Genève), Malcolm Jaleel Rhett (Indios de Mayaguez/ Rafael Barias), Matic Rebec (Gipuzkoa BC San Sebastian)

Matic Rebec bo nosil dres Cibone. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Med kandidati za izpad bo Igokea, pa čeprav je svoje vrste okrepila z nekaterimi znanimi imeni, kot je Marko Tomas. Jasno je, da se ne bodo bali nikogar in poskušali presenetiti tekmece, zlasti na domačih tleh, kjer bodo vedno neugoden nasprotnik.

Igokea Igralci, ki so zapustili klub Robert Rikić, Vuk Radivojević (retired), Novak Musić, Aljoša Janković, Grant Alexander Jerrett, Latavious, Bernard Williams, Bogdan Nedeljković, Danilo Anđušić, Filip Adamović (Mons Hainaut), Đorđe Milošević, Marko Luković Igralci, ki so prišli v klub Aleksandar Cvetković (Breogan), Marko Tomas (Gaziantep), Dennis Clifford (Alba Berlin), Vaidas Kariniauskas (Kymis), Keenan Evans (Delaware Blue Coats), Rashad Vaughn (Delaware Blue Coats), Đorđe Simeunović (OKK Beograd), Srđan Kočić (Budućnost VOLI), Oliver Stević (MoraBanc Andorra)

Zadar si je lani skozi šivankino uho zagotovil obstanek v ligi ABA, potem ko je v dodatnih kvalifikacijah premagal MZT iz Skopja. Ekipa je povsem nova, potrebovala pa bo čas, da se bo uigrala. Dalmatinci si želijo, da ne bi imeli tako klavrne sezone, kot je bila pretekla, ko so bili lep čas pri repu razpredelnice.