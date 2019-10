Poslušal mamin nasvet in se vrnil v Slovenijo

Lance Harris je leta 2007 prišel v Laško, kar je bilo njegovo prvo popotovanje v Evropo, kjer je v nadaljevanju preigral celotno kariero. Veliko se je selil in zamenjal enajst klubov. Zdaj 34-letni košarkar drugo leto igra v Kopru, kamor ga je zvabil trener Jurica Golemac. "Kot otrok mi je mama govorila, da pojdi s tistim, ki si te želi. Zato sem se odločil," je poudaril Harris.

Kako, da ste šli leta 2007 iz Amerike neposredno v Laško k Zlatorogu?

Imel sem možnost, da bi šel v Budimpešto, vendar so mi rekli, da se bom kot novinec bolje spoznal z evropsko košarko v Laškem. Takrat me je treniral Damjan Novakovič.

Kaj ste sploh vedeli o Sloveniji?

Nič nisem vedel. Poznal sem Srbijo in Hrvaško. Nič drugega. Raziskal sem na Googlu, kje je. Sicer se ne spomnim, ker je bilo to že pred 13 leti.

Kaj je bil razlog, da ste se lani spet vrnili v našo državo in okrepili vrste Kopra Primorske?

Poznal sem trenerja Jurico Golemca, ko je bil še igralec. Ko sem bil v Grčiji, sem igral proti njemu. Pameten košarkar je bil. Prava odločitev je bila v tistem trenutku, da pridem v Koper in pomagam ekipi do prve lige ABA.

Harris je profesionalno kariero začel v Sloveniji pri Zlatorogu iz Laškega. Foto: Vid Ponikvar

S čim vas je prepričal?

Od vseh ekip je bil on tisti, ki me je največkrat klical. Prepričal me je, da bom ključni igralec moštva, ki se bo borilo za vstop v ligo ABA. Kot otrok mi je mama govorila, da pojdi s tistim, ki si te najbolj želi. Zato sem se odločil.

Kaj bi lahko rekli o Sloveniji, ljudeh? Vendarle ste po dolgem in počez prepotovali Evropo.

Bistveno več ljudi govori angleško kot v drugih državah. Zelo ste gostoljubni. Hrana je dobra. Vidim razliko med Slovenci in preostalimi prebivalci iz republik nekdanje Jugoslavije. Igral sem tudi za klub iz Bosne in Hercegovine Igokeo.

Katera hrana vam je najljubša?

Čevapčiči so mi najljubši. V Bosni so bili boljši, ampak so tudi tu odlični.

Ali je z vami zdaj v Kopru tudi družina?

V tej sezoni so vsi z mano. Uživamo v okolju. Radi imamo morje in plaže. Otroci hodijo v mednarodno šolo v Trst. Vsak dan ju z ženo tja peljeva. Nekaj časa so potrebovali, da so se privadili. Tu mislim na časovno razliko. Vendarle je sedem ur razlike. Zdaj so se vsi aklimatizirali.

So tudi športno aktivni kot vi? Gredo po vaših košarkarskih stopinjah?

Radi igrajo košarko. Tudi dveletni jo ima rad. Ko vidijo otroci starša, da se z nečim ukvarja, ga razumljivo ta stvar zanima. Tudi žena je bila nekoč na univerzi košarkarica. Smo košarkarska družina. Sicer pa starejša igrata še nogomet.

Jurica Golemac si ga je najbolj želel, zato se je lani odločil za vrnitev v Slovenijo, natančneje v Koper. Foto: Vid Ponikvar

Ste eden tistih košarkarjev, ki ste se odločili, da boste znanje in pridobljene izkušnje, ki ste si jih nabrali na košarkarski poti, vrnili nazaj v družbo. V Ameriki vsako leto organizirate kampe za mlajše košarkarje.

To počnem že osem let. Postaja velika stvar. Prav tako mi pomaga, da v poletnih mesecih vzdržujem telesno pripravljenost in ohranim stik s košarko. Povrhu vsega učim otroke, stare od sedmega do šestnajstega leta.

Kakšno otroštvo ste imeli vi? Velikokrat slišimo, da so imeli košarkarji v ZDA težko otroštvo in da so prihajali iz revnih družin.

Naša družina je bila nekje na sredini. Starši so imeli salon. Nismo bili bogati, vendar nismo imeli težav, čeprav smo bili štirje otroci.

Za kakšno osebo se imate po naravi?

Rad se šalim, vendar sem resen, ko moram biti resen. Zagotovo se me v sobi opazi, ker rad zbijam šale.

Imate kakšen poseben ritual pred tekmo? Enega smo lahko opazili tudi mi, da na ogrevanju poslušate glasbo in nosite velike slušalke.

S tem se pripravim na tekmo. Sicer pa imam veliko ritualov. Poročni prstan zavežem na levo supergo. Žena mi vedno pripravi dobro hrano. Pred tekmo spim. Veliko stvari imam. Ves dan bi morali preživeti z menoj, da bi videli, kakšne rituale vse imam.

Kako gledate na zgodbo kluba Koper Primorska? Lani ste se suvereno uvrstili v osrednjo ligo ABA, v kateri ste letos že spravili na kolena velika moštva.

Odlično je. Z večino igralcev smo skupaj že dve leti. Poznamo se. To nam pomaga na parketu in izven njega. Zaupamo drug drugemu. Če lahko nekomu zaupaš izven parketa, mu boš tudi na njem. To je zelo pomembno, da smo uspešni.

Skrita želja je, da bi se Koprčani uvrstili med najboljše štiri ekipe v ligi ABA. Foto: Vid Ponikvar

Bi še kaj izpostavili?

Jasno, trdo delo. Ne samo to … Imamo odlično strokovno ekipo, ki nas zelo dobro pripravi. Zelo pripravi. Prekomerno pripravi (smeh, op. a.). Vse vemo o tekmecu.

Kakšen trener je sploh Jurica Golemac?

Trener, ki razume igralce. Tudi sam je bil nekoč košarkar. Ima odličen občutek za igro. Ve, kako pomagati igralcu, da ga naredi boljšega. Prav tako zna pripraviti ekipo, da se vrne po zaostanku. Po zmagi se zna poveseliti, vendar hitro obrne nov list in se začne pripravljati na novo vojno.

Kaj bi radi dosegli s Koprom Primorsko?

Osebno bi rad, da kot prvo ostanemo v ligi ABA. Tista večja želja je, da bi se uvrstili med štiri najboljše ekipe. O slovenskem prvenstvu še nisem razmišljal. Cedevita Olimpija je v tej sezoni zelo dobra. Bomo videli.