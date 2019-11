Kakšna smola Bostona v igri milimetrov! Kralj James navdušil veliko legendo. #video

Košarkarji Los Angeles Lakers so po pestrem večeru v ligi NBA statistično gledano postali najboljši klub. Jezerniki so na krilih vročega LeBrona Jamesa premagali Atlanto (122:101) in na lestvici prehiteli tudi Boston, ki je po drami v zadnjih stotinkah dvoboj ostal brez zmage v Sacramentu (99:100) in prekinil niz desetih zaporednih zmag. ''Slovenska'' Dallas in Miami z Luko Dončićem ter Goranom Dragićem bosta na delu v noči na torek.

Večerni spektakel v dvorani Staples Centre sta zaznamovala zlasti LeBron James in Trae Young. Starejši zvezdnik lige NBA je prispeval 33 točk (met iz igre 13/21), 12 asistenc in 7 skokov, mladi as Atlante, ki je po lanskem naboru spletel tesno vez z Luko Dončićem, pa je dvoboj končal pri 31 točkah (met iz igre 11/22) in sedmih asistencah, a tudi osmih izgubljenih žogah. James za primerjavo ni izgubil niti ene!

Vrhunci dvoboja v Los Angelesu:

Atlanta je tako le večer po hudem porazu z Los Angeles Clippers (101:150 – najhujši poraz v tej sezoni v ligi NBA) še enkrat ostala praznih rok v sloviti dvorani v Kaliforniji.

Jamesu je za novo izjemno predstavo čestital tudi nekdanji veliki tekmec s parketov Kobe Bryant, ki si je po dolgem času ogledal dvoboj Jezernikov v živo. V dvorano, kjer je vrsto let navduševal navijače Lakers, se je odpravil v družbi 13-letne hčerke Ginne in od srca čestital Jamesu za dobre igre, s katerimi je klub iz Los Angelesa popeljal do trenutnega prvega mesta v ligi. Jezerniki so hitro povedli s 34:9, na tekmi pa so se izkazali s 14 blokadami, kar je največ po letu 2002. Anthony Davis jih je prispeval kar pet.

Drama v Sacramentu, ki je prekinil veliki niz Bostona

Lakers so po novem najuspešnejši klub v tej sezoni, saj imajo 11 zmag in dva poraza. Boston je po desetih zaporednih zmagah moral čestitati tekmecu za uspeh. Izgubil je na gostovanju v Sacramentu, kjer so gledalci spremljali razburljiv zaključek dvoboja.

Dramatične zadnje sekunde dvoboja v Sacramentu:

Marcus Smart je bil zelo blizu košu, s katerim bi Boston popeljal do tesne zmage, a mu je sreča obrnila hrbet. Žoga je poskakovala po obroču, na koncu pa v igri milimetrov zgrešila cilj in poskrbela za veliko slavje gostiteljev, pri katerih je blestel Buddy Hield in s 35 točkami poskrbel za strelski vrhunec sezone. Od 12 metov za tri točke jih je zadel kar sedem!

Kdaj bosta spet na delu kluba slovenskih asov? Dallas Mavericks Luke Dončića bodo v noči na torek v teksaškem derbiju gostili San Antonio Spurs, Miami Heat Gorana Dragića pa si bo privoščil še malce daljši počitek in v noči na četrtek gostil Cleveland.

Liga NBA, 17. november:

Lestvica:

