Zlati selektor pred vrnitvijo v Evropo?

Medtem ko se Igorja Kokoškova že vse od svetovnega prvenstva omenja kot kandidata za novega selektorja Srbije, se je zdaj srbski strokovnjak, ki je leta 2017 Slovenijo popeljal do evropskega zlata, znašel tudi na seznamu želja atenskega Panathinaikosa.

V pretekli sezoni je kot prvi neameriški trener samostojno vodil ekipo v ligi NBA, a se je njegova zgodovinska avantura v Phoenixu končala že po enem letu. Letos je 47-letni srbski trener, ki se je v srca slovenskih navijačev zapisal predvsem kot selektor zlate reprezentance na EuroBasketu 2017, eden od pomočnikov trenerja v Sacramentu, kjer ima sicer glavno besedo Luke Walton.

Zgodbo Igorja Kokoškova v Kaliforniji pa želi zdaj prekiniti Patahinaikos. Ta je po polovičnem rezultatskem izkupičku v prvih osmih krogih evrolige odpustil trenerja Argyrisa Pedoulakisa. Taktirko atenskega kluba je začasno prevzel Giorgos Vovoras, po poročanju grških medijev in priljubljenega košarkarskega portala Talkbasket pa naj bi bil prva želja za dolgotrajnejšo rešitev prav Kokoškov. Ta je sicer na evropski klubski ravni deloval le na začetku svoje trenerske poti v izdihljajih prejšnjega tisočletja.

Poleg selektorja zadnjih evropskih prvakov naj bi bil kandidat za klop Panathinaikosa še Grk Dimitris Priftis, ki je pred dnevi kot trener Unicsa gostoval pri Cedeviti Olimpiji v Stožicah.

Spomnimo, Kokoškov, ki je v ligi NBA delal v LA Clippers, Detroitu, Phoenixu, Clevelandu, Orlandu in Utah Jazz, v srbskih medijih že lep čas velja tudi za favorita za novega reprezentančnega selektorja. Ali bo po Gruziji in Sloveniji res prevzel še Srbijo in jo na junijskem kvalifikacijskem turnirju v Beogradu poskušal popeljati na olimpijske igre, naj bi bilo znano še letos.