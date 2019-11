Javil se je kralj James, Dončić razkril podrobnost iz sanj #video

"On je pokvarjen motherfucker," je na Instagramu po še eni izjemni predstavi Luke Dončića, ki je k zmagi Dallasa proti San Antoniu (117:110) prispeval 42 točk in dosegel že svoj 6. trojni dvojček v tej sezoni, z izbiro besed, ki ne potrebujejo prevoda, Dončiću hvalnico pel tudi legendarni LeBron James.

Foto: Instagram

S svojo predstavo je bil več kot očitno zadovoljen tudi Dončić, ki je bil po tekmi precej bolj zgovoren kot običajno, med drugim pa je razkril tudi zanimivo podrobnost iz sanj.

"Med popoldanskim počitkom sem sanjal, da bom dosegel 16 točk, kar pomeni, da se sanje vendarle ne uresničujejo," je razpredal po osmi zmagi Dallasa v tej sezoni, ki ob petih porazih zaseda šesto mesto zahodne konference.

"Dorian Finney-Smith. That's it."



Even after scoring a career high 42, @Luka7Doncic gave credit to his teammate (and a hug to @mcuban)!#MFFL | @SkinWade pic.twitter.com/zt8qVBGY14