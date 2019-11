Učenje slovenščine v slačilnici Miami Heat #video

Z njegovim kolenom je vse v redu. Foto: Gulliver/Getty Images

Dragić je k sinočnji zmagi domačih prispeval 13 točk, šest podaj, štiri skoke in eno blokado, čeprav je ravno okreval po vnetju sinusov. S kolenom zadnje čase nima več težav, sinusi pa so mu povzročili velike preglavice.

"Toliko let že igram košarko, da nekako vem, kam se moram postaviti in kako odigrati. Koleno je v redu, sem pa imel zadnji teden prvič v življenju infekcijo sinusov in ni bilo ravno zabavno. Ampak smo preživeli, vrnil sem se na igrišče in vesel sem, ker dobro igram," je dejal Dragić.

V slačilnici Miami Heat se učijo tudi slovenskega jezika. V spodnjem videu si lahko pogledate, kako se s slovenščino spoznava Jimmy Butler.



Kemija v ekipi je zelo dobra

Ekipa Miamija je v uvodu letošnje sezone lige NBA izjemno uspešna in Dragić potrjuje, da si želijo priti čim dlje.

"Ambicije so zelo visoke. Zdaj moramo nekako končati ta prvi del redne sezone. Cilj je seveda, da smo čim višje, da nekako dobimo prednost domačega igrišča in potem v končnici poskušamo stopnjevati svojo igro. Mislim, da imamo letos res zelo dobro kemijo, zelo dobro klop in za zdaj nam gre super," je dejal.

Kariero bi rad končal v Miamiju

Niti najmanj mu ni žal, da je letos ostal v Miamiju, čeprav je bilo veliko ugibanj o selitvi v drug klub, med drugim tudi v Dallas, kjer igra Luka Dončić.

"Tu sem pet let in Miami je že moj dom. Zanesljivo si želim ostati. Mislim, če se zgodi, se pač zgodi, ampak oba otroka tukaj hodita v šolo. Zdaj so zame prioriteta mogoče druge stvari. Prej, ko sem bil samski, je bila samo košarka, zdaj pa oboje, tudi otroci in družina. Zelo sem vesel, da sem ostal tukaj, in upam, da bom tukaj tudi končal."

Na tekmi proti Clevelandu, ki velja za slovensko prestolnico v ZDA, je bila na tribuni v dvorani American Airlines tudi slovenska zastava v čast Dragiću, ki tega tokrat ni opazil.

"Danes je nisem opazil, drugače pa to opazim na veliko tekmah. Je pa res, da je, ko igraš, to bolj težko, ker si osredotočen na igro. Slovenski navijači so vedno dobrodošli, vedno so fenomenalno navijali zame in za moje soigralce. Poleg tega je Miami lepa destinacija, tako da jim ni hudega," se je pošalil Dragić.

"Zmeraj sem vesel, kadar igram proti našim. Tako proti Denverju, kjer sem se dobil s Čančarjem, kot proti Luki." Foto: Gulliver/Getty Images

Zmeraj se veseli tekem proti slovenskim igralcem

Ljubljančan letos igra zelo dobro in njegova ekipa zmaguje. Tudi Luka Dončić pri Dallasu po Dragićevem mnenju igra fenomenalno. "Mislim, da igra res neverjetno košarko. Upam, da bo zdrav in da bo lahko še naprej tako igral."

Na vprašanje, ali se veseli naslednjega derbija z Dončićem, tako kot letos marca v Miamiju v pretekli sezoni NBA, je Dragić odgovoril pritrdilno. "Zmeraj sem vesel, kadar igram proti našim. Tako proti Denverju, kjer sem se dobil s Čančarjem, kot proti Luki. Že nekaj časa se veselim te tekme in upam, da bo prišlo čim več slovenskih navijačev tako kot lansko sezono, da se bomo imeli dobro," je dejal Dragić pred februarsko tekmo v Miamiju proti Dallasu.

Marca letos je ob navijanju več tisoč slovenskih navijačev za oba slovenska košarkarska asa slavil Dragić, ki tudi letos pričakuje podoben razplet. Na vprašanje, kaj meni, kdo bo boljši v domači dvorani Miamija, se je le nasmejal in odgovoril, da si želi, da bi imel Luka dobro tekmo, zmagal pa bi Miami.