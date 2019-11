Portland se je odpovedal legendarnemu Evropejcu

Katalonec Pau Gasol še ni okreval po poškodbah, ki so ga pestile od lanske sezone. Maja je šel pod nož zaradi težav s frakturo v levem stopalu. Kot je svojim sledilcem sporočil prek Twitterja, bo lahko zdaj, ko ga ni več na seznamu Portlanda, vso svojo energijo usmeril v rehabilitacijo.

Gasol je leta 2009 in 2010 pomagal Los Angeles Lakers do šampionskih prstanov, v ligi NBA pa je navzoč skoraj dve desetletji. Portland je bil njegov šesti klub onstran Atlantika, a bo svojo 19. sezono v ligi NBA preživel v telovadnici.

As of today, I will no longer be a member of the @TrailBlazers player roster, so I can focus all my energy on my rehabilitation. 📹💪🏼 pic.twitter.com/JlXWJ73B23