Vse je isto kot lani. Dončić, Štuhec in NK Maribor.

Prvi dan 16. konference Sporto o marketingu in sponzorstvih v športu se je tradicionalno končal s podelitvijo nagrad za športno blagovno znamko leta. V Sloveniji so tako kot lani nagrade Sporto Brands 2019 prejeli alpska smučarka Ilka Štuhec, košarkarski zvezdnik Luka Dončić in NK Maribor, ki se je tega laskavega naslova veselil že osmič.

Tudi na Hrvaškem in v Srbiji so nagrade za blagovno znamko leta v vseh kategorijah prejeli isti dobitniki kot lani. Na Hrvaškem so najboljša športna blagovna znamka nogometaš Luka Modrić, atletinja Sandra Perković in nogometni klub Dinamo Zagreb, v Srbiji pa teniški zvezdnik Novak Đoković, atletinja Ivana Španović in nogometni klub Crvena zvezda.

Za nagrajene športnice, športnike in klube velja, da so priljubljeni, prepoznavni ter marketinško in športno uspešni. Nagrada Sporto Brands je zasnovana na modelu merjenja moči blagovnih znamk in temelji na raziskavi javnega mnenja na reprezentativnih vzorcih v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji, v katere je vključenih tudi več kot 20 imen v vsaki kategoriji. Športni uspeh v tekočem in minulih letih je samo ena od dimenzij nagrade, je le predpogoj.

Nagrade, ki so jih organizatorji konference Sporto 2019 podelili. Foto: Vid Ponikvar

Na Sportu pa so vnovič podelili tudi nagrade za najboljše regionalne primere dobre prakse na področju sponzorstev in marketinga v športu. Mednarodna strokovna žirija, na čelu katere je bil predsednik Evropskega sponzorskega združenja (ESA) Andy Westlake, je nagradila več projektov v različnih kategorijah.

V kategorijah za najboljše športno sponzorstvo in najboljše športno komuniciranje je žirija nagradila projekt Zmagovalni servis (sponzor: Petrol, nosilec pravic: Odbojkarska zveza Slovenije, prijavitelj: Agencija 101 in Petrol), za najboljši športni dogodek je bilo izbrano evropsko prvenstvo v odbojki EuroVolley 2019 (nosilec pravic: Odbojkarska zveza Slovenije, prijavitelj: Odbojkarska zveza Slovenije).

Foto: Vid Ponikvar

Zmagovalec v kategoriji najboljše komuniciranje športnih subjektov je postal projekt Tribune bojo pune! (nosilec pravic: NK Maribor, prijavitelj: NK Maribor), posebno nagrade žirije pa je prejel projekt Jeklena volja (sponzor: Skupina Sij, prijavitelj: Skupina Sij), katerega ambasadorka je nekdanja šampionka v smučarskem teku Petra Majdič.