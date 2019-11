Split odpadel, Dončić in druščina v boj za OI v Beograd?

Pred tednom dni je Fiba naznanila štiri gostitelje olimpijskih kvalifikacijskih turnirjev, ki bodo potekali med 23. in 28. junijem 2020. S svojimi kandidaturami in finančnimi varstvi so košarkarske veljake prepričali Kanada (Victoria), Srbija (Beograd), Hrvaška (Split) in Litva (Kaunas). Danes pa so pri Mednarodni košarkarski zvezi predstavili še kakovostne skupine pred žrebom, ki bo potekal v sredo ob 14. uri v švicarskem Miesu.

V najkakovostnejšem bobnu so se znašle reprezentance Srbije, Grčije, Litve in Rusije. Mesta v šestih kakovostnih skupinah je Fiba določila glede na položaj na svetovni jakostni lestvici po koncu letošnjega svetovnega prvenstva na Kitajskem, kjer Slovenija trenutno zaseda 16. mesto.

Boben 1 Boben 2 Boben 3 Boben 4 Boben 5 Boben 6 Srbija Češka Hrvaška Nemčija Nova Zelandija Angola Grčija Brazilija Turčija Dominikanska republika Mehika Tunizija Litva Italija Slovenija Venezuela Kitajska Senegal Rusija Poljska Portoriko Kanada Južna Koreja Urugvaj

Slovenska izbrana vrsta se je tako znašla v istem kakovostnem bobnu kot Hrvaška, kar pomeni, da Slovenci vozovnice za Tokio ne bodo lovili v Splitu, kjer bo pred svojimi navijači igrala Hrvaška. Kje bo svojo olimpijsko vozovnico lovila Slovenija, za katero naj bi prvič po finalu EuroBasketa 2017 zaigral tudi zvezdnik lige NBA Luka Dončić, bo tako znano ob koncu tega meseca, Fiba pa bo skupine oblikovala tudi glede na geografsko lego držav, zato obstaja velika možnost, da bo Slovenija zaigrala v Beogradu.

Kdo v (boju za) Tokio 2020? Poleg gostiteljice Japonske imajo - glede na rezultate svetovnega prvenstva na Kitajskem - neposredno mesto na turnirju dvanajsterice že zagotovljeno tudi Španija, Francija, Avstralija, Iran, ZDA, Argentina in Nigerija. V dodatne kvalifikacije so uvrščeni Angola, Brazilija, Kanada, Kitajska, Hrvaška, Češka, Dominikanska republika, Nemčija, Grčija, Italija, Južna Koreja, Litva, Mehika, Nova Zelandija, Poljska, Portoriko, Rusija, Senegal, Srbija, Slovenija, Tunizija, Turčija, Urugvaj in Venezuela. Od teh bo v Tokio potovala četverica, torej zmagovalci turnirjev (23.–28. junij 2020).

