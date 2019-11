Nov odličen večer Dončića, ki je pomagal do klubskega rekorda, slavil tudi Dragić

Košarkarji Dallas Mavericks so v petek visoko, s kar 143:101, odpravili Cleveland Cavaliers in dosegli nov klubski rekord. Luka Dončić je v 28 minutah in pol igre vknjižil dvojni dvojček. Ustavil se je pri 30 točkah, 14 asistencah in sedmih skokih. Dallas se je veselil četrte zaporedne zmage, skupno desete v sezoni. Še bolje gre Miami Heat Gorana Dragića, ki je za peto zaporedno zmago, sicer pa 11 na 14. tekmi sezone, s 116:108 v gosteh premagal Chicago Bulls. Slovenski adut s klopi je bil eden bolj razpoloženih pri Vročici, v 28 minutah in 20 sekundah je vpisal 16 točk, sedem asistenc in dva skoka.

Za teksaškim klubom Dallas Mavericks je nova odlična tekma, še drugič zapored so tekmeca odpravili za 40 točk ali več. Potem ko so Luka Dončić in druščina pred dnevi aktualnega podprvaka Golden State Warriors, ki se ubada s pravo bolnišnico, razbili z 48 točkami razlike (142:94), so še nedavno kolektiv z vrha lige NBA Cleveland Cavaliers v petek premagali s 143:101. S tem so krepko izboljšali klubski rekord najvišje razlike ob dveh zaporednih zmagah. Ta zdaj znaša 90 točk, prejšnji iz leta 1985 je bil 68.

Ključni mož na parketu je bil tudi tokrat slovenski košarkarski as. Trener Rick Carlisle ga je v igri pustil 28 minut in pol, Dončić, ki je petkov večer končal dobro minuto pred koncem tretje četrtine, pa se je v tem igralnem času spet približal trojnemu dvojčku. Na koncu je v statistiko vpisal 30 točk, 14 asistenc, sedem skokov in dve izgubljeni žogi.

Učinek Luke Dončića 30 točk (met iz igre 11/18, met za tri 4/8, prosti meti 4/4), 14 asistenc, 7 skokov, 2 izgubljeni žogi v 28 minutah.

Tretjič zapored z vsaj 30 točkami

Dončić je tretjič zapored vknjižil vsaj 30 točk (16 v tretji četrtini), in postal osmi igralec Dallasa s tem dosežkom. "Spominja me nase, na originalnega Luko Dončića. Glede na to, kako odlično je in še vedno igra, ga je težko in zahtevno primerjati z drugimi igralci. Menim, da je original, svoja osebnost, ki počne stvari, ki so edinstvene zanj," je ob vprašanju, na koga ga spominja Dončić, sedmi sili čez lužo odgovoril trener Carlisle.

To je pred slabim desetletjem uspelo tudi svežemu upokojencu Nemcu Dirku Nowitzkemu, ki si je prvič po upokojitvi v American Airlines v živo ogledal tekmo in si prislužil stoječe ovacije.

Royalty.



Mavs fans give Dirk Nowitzki a standing ovation as he's announced on the Jumbotron 🙌 pic.twitter.com/qtG4qnU4JH — ESPN (@espn) November 23, 2019

Slovenec je dobro sodeloval s Timom Hardawayjem Juniorjem, ki je zaradi udarca z glavo s soigralcem Kristapsom Porzingisom v tretji četrtini predčasno končal srečanje. Latvijec se je prav v tem delu najbolj izkazal in dosegel 15 od 17 točk. Drugi najboljši strelec Dallasa je bil z osebnim rekordom sezone, 19 točkami, Justin Jackson.

30 points is the new normal. 🤯 pic.twitter.com/0gcHDnApWm — Dallas Mavericks (@dallasmavs) November 23, 2019

Dallas bo novo tekmo igral v nedeljo ob 21.30 po slovenskem času, ko bo gostoval pri Houston Rockets.

Goran Dragić z Miami Heat slavi novo zmago. Vročica je na drugem mestu vzhodne konference. Foto: Reuters

Miami se ne ustavlja

Odlično sezono nadaljujejo košarkarji Miami Heat, ki so letos izgubili le trikrat. Za 11. zmago na 14. tekmah sezone, po kateri zasedajo drugo mesto vzhodne konference, so s 116:108 slavili pri skromnem Chicago Bulls.

Jimmy Butler je bil s 27 točkami najbolj razpoložen strelec Vročice, Kendrick Nunn mu je sledil z 21, Bam Adebayo je s 16 točkami in 14 skoki vknjižil dvojni dvojček. Med bolj vročimi košarkarji s Floride je bil adut s klop Goran Dragić, ki je igral 28 minut in 20 sekund in se ustavil pri 16 točkah, sedmih asistencah in dveh skokih.

Pri gostiteljih, ki ostajajo pri petih zmagah, je največ točk, 15, dosegel Zach LaVine.

Za Miami pravega počitka ne bo, šesto zaporedno zmago bo lovil že v noči na nedeljo, ko bo gostoval pri Philadelphia Flyers.

Učinek Gorana Dragića 16 točk (met iz igre 5/11, met za tri 3/5, prosti meti 3/4), 7 asistenc, 2 skoka, ukradena žoga, 4 izgubljene žoge v 28 minutah in 21 sekundah.

Derbi Clippersom, Lakersi do tesne zmage pri Oklahomi

Klub tretjega Slovenca v NBA Vlatka Čančarja Denver Nuggets, ki je 22-letnega Primorca poslal v razvojno ligo, je s 96:92 premagal Boston Celtics. Srb Nikola Jokić je k zmagi prispeval trojni dvojček ( 18 točk, 16 skokov, 10 asistenc).

Derbi večera med tretjim in četrtim moštvom zahodne konference Los Angeles Clippers in Houston Rockets je po dramatični končnici pripadel prvim. Prvi strelec Houstona James Harden (37 točk) je 20 sekund pred koncem z dvema prostima metoma poskrbel za tesno vodstvo 119:118, a sta v nadaljevanju Kawhi Leonard (24 točk) in Paul George (19) dosegla vsak po dve točki in zmago zadržala doma. Prvi strelec ob slavju je bil Lou Williams, ki je v igro vstopil s klopi, in končal pri 26 točkah.

Anthony Davis pa je bil s 33 točkami najbolj razpoložen košarkar vodilnega moštva lige LA Lakers ob zmagi v Oklahomi. Foto: Reuters

LeBron James in druščina so na vrhu lestvice ostali po zmagi pri Oklahoma City Thunder, kjer pa niso bili najbolj prepričljivi. Zmagali so s 130:127, James je prispeval 23 točk in 14 asistenc, Anthony Davis pa je bil s 33 točkami najbolj razpoložen košarkar kalifornijskega moštva. Za dvojni dvojček je dodal še 11 asistenc.

Philadelphia je premagala San Antonio, Utaj Jazz so na dnu prikovali Golden State, Detroit Pistons so niz porazov končali proti zadnji na vzhodu Atlanti, Washington Wizzards do ugnali Chalrotte Hornets, Brooklyn Nets pa Sacaramento.

