Giannis Antetokounmpo napada vrh vzhodne konference

Bucks so v tej sezoni odlični, po 14 tekmah imajo na računu 11 zmag in le tri poraze, na lestvici vzhodne konference pa zaostajajo le za Boston Celtics, ki imajo sicer enak izkupiček zmag in porazov. Dragićev Miami na tretjem mestu ima zmago manj. Antetokounmpo in druščina se bodo pomerili s Portland Trail Blazers, 13. moštvom zahodne konference (pet zmag in 10 porazov), ki pa ima v zadnjem obdobju težave s poškodbami. Trail Blazers se bodo morali znajti brez Zacha Collinsa, Damiana Lillarda in Jusufa Nurkića, vprašljiva sta še Hassan Whiteside in Afernee Simons.

24-letni grški as Antetokounmpo je sicer drugi strelec lige NBA, na 14 tekmah sezone je dosegel že 427 točk, 149 manj od vodilnega Jamesa Hardna iz Houstona in le osem več od slovenskega dragulja Luke Dončića, ki je s 419 točkami tretji na tej lestvici. Antetokounmpo bi z novo dobro predstavo Dončiću začasno še nekoliko ušel, njegovi Bucks pa bi z zmago Bostonu odvzeli vodilno mesto na Vzhodu.

Na tekmi med Phoenix Suns in New Orleans Pelicans bodo manjkali številni košarkarji. Sonca se bodo morala znajti brez Deandreja Aytona, Arona Baynesa in Tyja Jeroma, vprašljiv pa je tudi Ricky Rubio, pri Pelikanih ni Lonza Balla, Derricka Favorsa, Josha Harta, Dariusa Millerja in Ziona Williamsona, vprašljiv pa je Jahlil Okafour.

Liga NBA. 21. november:

Lestvica:

Preberite še: