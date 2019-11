Dragić in druščina naleteli na previsoko teksaško oviro

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Goran Dragić se je vrnil v prvo peterko Miamija, a to njegovemu moštvu ni prineslo uspeha na zahtevnem gostovanju pri Houstonu, kjer je s soigralci naletel na razpoloženo trojico House, Harden in Westbrook. Ob trinajstih točkah do petega poraza v sezoni.