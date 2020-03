Marija Šarapova je po končani karieri vendarle nekaj priznala

Pogosto se na turnirjih dogaja, da se teniške igralke in igralci znesejo nad svojimi loparji. Skoraj vsakemu se je to zgodilo kdaj v karieri. Nekateri so jih polomili več, drugi manj. Verjeli ali ne, obstajajo pa tudi taki, ki se niti enkrat niso znesli nad svojim loparjem.

Marija Šarapova ima po končani karieri veliko novih ciljev. Foto: Gulliver/Getty Images

Na tekmovanju nikoli, kaj pa na treningu?

Med njimi je tudi Marija Šarapova, nekdanja prva igralka sveta, ki je prejšnji teden sporočila, da se poslavlja od profesionalne kariere. Visokorasla Rusinja je v svoji karieri odigrala 856 dvobojev (645 zmag – 171 porazov v posamični konkurenci, 23 zmag – 17 porazov v igri dvojic, op. p.), v vsem tem času pa na tekmovanjih ni zlomila niti enega loparja. Kaj pa na treningu?

Ena izmed uporabnic Twitterja je poudarila, da Šarapova v 18-letni karieri niti enkrat ni zlomila svojega loparja. To je pozneje potrdila igralka sama, a ob tem pripomnila, da se je na treningu to vsekakor dogajalo in da je ob tem čutila olajšanje.

Well 😅 Never in a match, but certainly in practice. THAT felt good 😇 https://t.co/c4FjsHaK6V — Maria Sharapova (@MariaSharapova) February 28, 2020

Pogosto je loparje včasih lomil tudi Federer, Đoković to počne še danes

Roger Federer, ki je danes eden največjih gospodov v belem športu, tudi nima "čiste" preteklosti, kar zadeva lomljenje loparjev. Švicarski teniški virtuoz je v svoji mladosti lomil loparje kot za stavo, a se je z leti umiril. Novak Đoković se še danes občasno znese nad svojim loparjem in ga v svoji jezi spremeni v trske.

Rafael Nadal se nikoli ne znese nad svojim loparjem. Foto: Gulliver/Getty Images

Rafael Nadal je lahko največji vzor

Mladi teniški igralci si lahko za vzor vzamejo Rafaela Nadala, trenutno drugega igralca sveta. Španec je v intervjujih večkrat potrdil, da v karieri ni zlomil niti enega loparja. Za to je zagotovo najbolj zaslužen njegov nekdanji dolgoletni trener in stric Toni Nadal, ki je nečaka treniral s trdo roko, a priznal, da je bil včasih do njega celo preveč strog.

Marija Šarapova je dvakrat zmagala na OP Francije. Foto: Gulliver/Getty Images

Marija Šarapova je v karieri zmagala na petih turnirjih za grand slam in je ena redkih teniških igralk, ki je v vitrino postavila vse štiri lovorike s turnirjev za grand slam. V zadnjem času se je veliko ubadala s poškodbo rame in pri 32 letih ugotovila, da je čas, da se umakne iz profesionalnega športa. V prihodnosti si je postavila nove cilje, predvsem v poslovnem svetu, med vrsticami pa je povedala tudi, da si želi ustvariti družino.